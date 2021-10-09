مواعيد مباريات اليوم السبت.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم السبت العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم فى مقدمتها مواجهة أندروا ضد إنجلترا فى تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات تصفيات قارة أوروبا

فنلندا أمام أوكرانيا في تمام الساعة السادسة مساء

السويد أمام كوسوفو في تمام الساعة السادسة مساء

جورجيا امام اليونان في تمام الساعة السادسة مساء

لوكسمبرج امام صربيا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء

سويسرا أمام إيرلندا الشمالية في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء

جزر فاروه أمام النمسا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء

مولدوفا أمام الدانمارك في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء

أندورا أمام إنجلترا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء

المجر أمام ألبانيا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء

بولندا امام سان مارينو في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء

البرتغال قطر الساعة التاسعة والربع مساء.

مواعيد مباريات التصفيات الإفريقية

إثيوبيا جنوب إفريقيا الساعة الثالثة عصرا

غينيا السودان الساعة الثالثة عصرا

غانا زمبابوي الساعة السادسة مساء

توجو أمام الكونغو في تمام الساعة السادسة مساء

غينيا بيساو أمام المغرب في تمام الساعة التاسعة مساء

السنغال امام ناميبيا في تمام الساعة التاسعة مساء.

يطر منتخب الفراعنة على احداث الشوط الأول، وتواصل سيل هجمات المنتخب المصري، على شباك المنتخب الليبي، وغياب محمد الشناوي حارس المنتخب الوطني، في كادر المباراة، والظهور في ركنية وحيده فقط لصالح ليبيا.

أهدر الدولي المصري مصطفي محمد مهاجم فريق جالاتا سراي التركي، ومهاجم مصر الصريح، في لقاء ليبيا، هدف مؤكد من أقدام محمد صلاح أفضل لاعبي العالم ومهاجم ليفربول الإنجليزي، في الدقيقة السابعة عشر من عمر اللقاء.

نجح محمد الشناوي حارس منتخب المصري في الظهور الثاني له في الشوط الاول في التصدي لأخطر هجمات المباراة من الطرفين، من خلال تصدي لكرة محمد زعبية في نهاية الشوط الأول بقصبة رجلة اليمني، وليغير اتجاهها وتصتدم بالعارضة.

سجل الدولي المصري عمر مرموش الهدف الاول والوحيد في مباراة مصر وليبيا، في الدقيقة التاسعة والأربعون من عمر المباراة، من خلال تسديدة قوية علي يمين الحارس الليبي.

تشكيل منتخب مصر في المباراة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، أحمد حجازي، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، عبد الله السعيد

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح

كارلوس كيروش

كشف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عن حقيقة إصابة محمد الشناوي حارس منتخب مصر الأول، وعن ما سيقدمه الفراعن أمام ليبيا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وقال كيروش في المؤتمر الصحفي للقاء: "أتمنى دعم المصريين غدا مهما كانت النتيجة. لن أتحدث عن أشياء خاصة، ولكن من خلال روح الفريق المصري أضمن لكم بأن تروا فريق عظيم جدا".

وأضاف "محمد الشناوي لا يعاني إصابة قوية. فقط تعرض لكدمة وإصابته خفيفة".

المدرب البرتغالي أتبع "ليبيا تمتلك لاعبين بجودة عالية، وهدفنا التفوق والفوز أمام الفريق الأفضل في المجموعة، وهو ليبيا، نحتاج للبحث عن الفوز في المباراة وإذا تفوقنا عليهم بالملعب سنفوز بالتأكيد".

وأتم "لدي 24 لاعبا، وجميعا تألقوا لدرجة أنني شعرت بصداع في رأسي لاختيار من سيلعب، ولكنه صداع جيد، فأنا مدرب وأملك لاعبين كُثر أمامي".