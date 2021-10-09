/655095/موعد-مباراة-قطر-والبرتغال-في-تصفيات-كأس-العالم-أوروبا

يحل منتخب قطر ضيفًا على منتخب البرتغال في مباراة قوية للغاية، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والربع، ضمن منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022،

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

منتخب قطر يشارك في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2022، وتحديدًا مع منتخبات المجموعة الأولى المؤهلة للمونديال عن القارة العجوز، لكن دون احتساب النقاط أو تأثير على المجموعة، وذلك للإعداد للمعترك العالمي المنتظر العام القادم.

كانت أول مباريات قطر في تصفيات أوروبا للمونديال ضد لوكسمبورج وفاز بهدفٍ نظيف، ثم واجه منتخب آذربيجان وفاز عليه بهدفين لهدف، ثم خسر من صربيا برباعية دون رد، وبعدها سقط أمام البرتغال بنتيجة 3-1، وأخيرًا تعادل أمام لوكسمبورج بهدف لكل منهما.

تشكيل البرتغال المتوقع

في حراسة المرمي: أنتوني لوبيش جيريرو - بيبي - روبين دياز - جواو كانسيلو جواو بالينيا - برونو فيرنانديز - ماتيوس نونيز رافا سيلفا - كريستيانو رونالدو - بيرناردو سيلفا.

أول تعليق من كريستيانو رونالدو

كتب كريستيانو رونالدو على صفحته الرسمية على فيس بوك: “كل من يعرفني، يعرف عن حبي الذي لا ينتهي لمانشستر يونايتد. السنوات التي قضيتها في هذا النادي حيث مدهش للغاية والمسار الذي صنعناه معا مكتوب بحروف ذهبية في تاريخ هذه المؤسسة العظيمة والمدهشة”.

وتابع: “لا يمكنني حتى البدء في شرح مشاعري الان، كما ارى عودتي الى اولد ترافورد تعلن في جميع انحاء العالم. انه مثل الحلم اصبح حقيقة، بعد كل الاوقات التي عدت فيها للعب ضد الانسان. متحدون، وحتى كخصم، لطالما شعرت بمثل هذا الحب والاحترام من المؤيدين في المدرجات”.

وأضاف: “هذه بالتاكيد 100 % الاشياء التي تصنعها الاحلام! اول دوري محلي، اول كاس لي، اول نداء لي للمنتخب البرتغالي، اول دوري ابطال اوروبا، اول حذاء ذهبي واول الكرة الذهبية لي، جميعهم ولدوا من هذا الرابط الخاص بيني وبين الشياطين الحمر. كتب التاريخ في الماضي وسيكتب التاريخ مرة اخرى! لديك كلمتي! انا هنا! لقد عدت الى حيث انتمي! لنجعلها تحدث مرة اخرى”.

أرقام رونالدو مع يوفنتوس

-في الموسم الأول، حقق رونالدو لقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس.

-ولقب كأس السوبر الإيطالي على حساب ميلان بهدف سجله البرتغالي بضربة رأس، بينما خرج الفريق من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا بالخسارة بثلاثية نظيفة أمام أتالانتا.