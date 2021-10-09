/655097/موعد-مباراة-إنجلترا-أمام-أندورا-في-تصفيات-كأس-العالم

يدخل المنتخب الإنجليزي مبارياته اليوم السبت أمام نظيره أندورا، في المباراة التي تجمع الفريقين، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة إلا ربع ، على الملعب الوطني، ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة التاسعة بدور المجموعات في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم بقطر 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

منتخب إنجلترا يتصدر ترتيب مجموعته برصيد 16 نقطة جمعهم من 5 انتصارات وتعادل وحيد، ضمن الوصول إلى المونديال القطري.

أما أندورا فتحتل المركز الخامس في المجموعة برصيد 3 نقاط فقط، جمعتهم من فوز وحيد على سان مارينو.

الجدير بالذكر أن منتخب الأسود الثلاثة لم يخسر أي مباراة رسمية في وقتها الأصلي منذ الخسارة في مونديال روسيا من بلجيكا بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

كما تجدر الإشارة إلى أن الإنجليز خسروا درع يورو 2020 بأرض ملعب ويمبلي على يد إيطاليا بعد الخسارة بركلات الترجيح في أعقاب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله.

الجدير بالذكر أن منتخب إنجلترا تحت قيادة ساوثجيت المدير الفني للمنتخب، تأهل إلى نهائي بطولة يورو 2020 لأول مرة في تاريخه، والتقى مع منتخب إبطاليا في مباراة نهائي البطولة والذي أقيم في إويمبلي بانجلترا.

وتوج منتخب إيطاليا تحت قيادة مانشيني المدير الفني للمنتخب، ببطولة اليورو 2020، وذلك بعد التغلب على منتخب إنجلترا في نهائي البطولة، حيث انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1، ثم فاز منتخب إيطاليا في ركلات الترجيح.

تفاصيل المباراة

خطف المنتخب الإنجليزي الشوط الأول من خلال هدف الظهير الأيمن للمنتخب البرطاني، ولاعب الفريق الإنجليزي مانشستر يونايتد، في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة من خلال هجمة منظمة من المنتخب الإنجليزي على الجبهة اليمنى أنهاها كيران تريبير بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها لوك شاو من أمام القائم الأيسر للمرمى بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل شباك الحارس جيانلويجي دوناروما.

جاء هدف التعادل في الدقيقة السادسة والستون من عمر المباراة، عن طريق بونوتشي، من خلال ضربة ركنية على يسار مرمى إنجلترا، نفذها إيميرسون بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء مرا بغرابة شديدة من أمام المدافعين لتجد رأسية قوية من ماركو فيراتي إرتدت من القائم الأيمن للمرمى ووجدت متابعة من ليوناردو بونوتشي بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.

واصل المنتخب الإيطالي الضغط بعد خطف الهدف الأول في بداية أحداث المباراة، ولكن دفاعات المنتخب البرطاني في المباراة إستطاع إقاف هجمات الأوزور، عن طريق فريدريك كيازا، ولورينزو إنسيني، بقيادة المخضرم الإنجليزي هاري ماجوير، حتى الدقيقة السادسة والستون ليعود بونوتشي بمنتخب بلاده للمباراة، من خلال ركنية