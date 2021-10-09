/655099/في-أول-أيام-الدراسة-وزير-التعليم-لجان-متابعة-للتأكد-من-تنفيذ-التعليمات-وعقوبات-للمخالفين
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن لجان المتابعة المشكلة من قيادات الوزارة و المديريات التعليمية ، تمر على المدارس للتأكد من تنفيذ كافة تعليمات الوزارة الخاصة سواء الخاصة بضوابط العملية التعليمية أوالاجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا.
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وحذر شوقي من ارتكاب أي مخالفة لتعليمات وزارة التربية والتعليم، موضحا أنه سوف يقابلها تعامل بشكل قانوني بتطبيق العقوبات على المخالفين.
وزير التعليم: لجان متابعة للتاكد من تنفيذ التعليمات وعقوبات للمخالفين
وعن الأخبار المتدارولة بشأن صدور قرار بانصراف الطلاب من المدارس ١١ صباحا وتقليل مدة الحصص الدراسية من ٤٥ دقيقة إلى ٣٥ دقيقة، قال شوقي أنها أخبار لا أساس لها من الصحة، مضيفا:”كل ما يقال بهذا الشأن لا أساس له وغير منطقي ولا يستحق التعليق”.
وأوضح وزير التربية والتعليم ، ان الوزارة قد وفرت اجهزة قياس حراري وغرف عزل و بوابات تعقيم في المدارس لتأمين جميع ابناءنا الطلاب والمعلمين من فيروس كورونا
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