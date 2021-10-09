نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اجازة المولد النبوي الشريف 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد قرار ترحيل إجازة 6 أكتوبر إلى الخميس بدلًا من الأربعاء وذلك بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء، ينتظر الموظفون والعمال بالقطاع العام والخاص، موعد الإعلان عن اجازة المولد النبوي 2021، والذي يوافق 12 من شهر ربيع الأول وفقًا للتقويم الهجري وفي هذا المقال نستعرض ميعاد المولد النبوي 2021 وفقًا لما حدده معهد البحوث الفلكية.

ميعاد اجازة المولد النبوي الشريف 2021

ووفقًا لما حددته هيئة البحوث الفلكي يوم 12 من ربيع الأول من العام الهجري 1443 الموافق يوم الإثنين 18 أكتوبر 2021 سيكون مولد النبوي الشريف فمن المتوقع أن يتم ترحيل إجازة المولد النبوي 2021 إلى يوم الخميس الموافق 21 من الشهر ذاته هذا وفقًا لقرار مجلس الوزراء المعمول بترحيل الاجازات.

من المحدد أن يأتي يوم المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر حسبما روية هيئة البحوث الفلكي ولكن طبقا لتلك القرارات الوزارية الجديدة تم ترحيل اجازة المولد النبوي الشريف إلي يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021 وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء الجديد.

حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

هذا ما أوضحته دار الافتاء المصرية أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو أمر جائز شرعا وليس ببدعة وأنه يجوز الاحتفال به بأي مظاهر يرغب فيها المواطنين ولذلك قد تجد الكثير من المحلات بدأت في الاستعداد للاحتفال بمثل هذا اليوم وذلك بتقديم العديد من الحلويات المحببة لقلوب الكبار والصغار وهناك مظاهر اخرى للاحتفال بيوم مولد النبي الشريف، هناك يتجمع الناس على الذكر والإنشاد في مدحه والثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وإطعام الطعام صدقة وتقربا لله عز وجل وايضا الصيام والقيام إعلانًا واحتفالا بيوم مجيئه الكريم صلى الله عليه وسلم ، فقد خرج رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم في بعض مغازيه، فلمَّا انصرف جاءت جاريةٌ سوداء فقالت: يا رسول الله، إنِّي كنت نذَرتُ إن رَدَّكَ اللهُ سَالِمًا أَن أَضرِبَ بينَ يَدَيكَ بالدُّفِّ وأَتَغَنَّى، فقالَ لها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «إن كُنتِ نَذَرتِ فاضرِبِي، وإلَّا فلا» رواه الترمذي، موضحة: فإذا جاز ضرب الدُّفِّ فرحًا بقدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سالِمًا، فجواز الاحتفال بقدومه ومولده.