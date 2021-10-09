/655103/الخطة-والموازنة-تناقش-تنظيم-مشاركة-القطاع-الخاص-في-مشروعات-البنية-الأساسية-الإثنين-المقبل-وقانون-المالية-العامة-الموحد-على-طاولة-اللجنة-الثلاثاء

تشتأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها خلال دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، حيث تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، 7 اجتماعات مع بداية هذا الاسبوع بدء من أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، لمناقشة بعض مشروعات القوانين المحالة إلى اللجنة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماعات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال هذا الإسبوع

اجتماعات لجنة الخطة والموازنة

وأوضح النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد خلال هذا الأسبوع ، 7 اجتماعات، بداية من يوم الاثنين 11\10\2021، بعقد 3 اجتماعات الأول تناقش خلاله تقرير اللجنة المشتركة مع لجنة الخطة والموازنة ولجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2010.

قانون المالية الموحد

وتابع النائب مصطفي سالم، عضو مجلس النواب، إن اللجنة تشتكمل عقد اجتماعها الثاني والثالث يوم الإثنين، والرابع والخامس يوم الثلاثاء، والسادس والسابع يوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، مؤكدا أن اللجنة تسعي لسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون تمهيدا لإعداد تقرير عنه وعرضه على المجلس.

دور الإنعقاد الثاني

هذا ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافقة 17 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك عقب موافقة المجلس في المجموع على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وإحالته إلى مجلس الدولة.