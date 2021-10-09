/655101/موعد-مباراة-الدنمارك-ضد-مولدوفا-في-تصفيات-كأس-العالم

يدخل منتخب مولدوفا مباراة اليوم السبت أمام الدنمارك، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45، ضمن تصفيات كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويمتلك منتخب مولدوفا نقطة واحدة يحتل بها المركز السادس في جدول ترتيب المجموعة وخاض منتخب مولدوفا ستة مباريات حقق التعادل مع منتخب جزر فارو بهدف لكل منهما وخسر خمسة مباريات ولديه من الاهداف ثلاثة اهداف وعليه من الاهداف ثمانية عشر هدفا واخر مباراة خاضه منتخب مولدوفا كان ضد منتخب حزر فارو وانتهت بهزيمة منتخب مولدوفا بهدفين مقابل هدف ويسعي منتخب مولدوفا في الفوز علي منتخب الدنمارك لتحسين مركزه في جدول ترتيب المجموعة.

سقوط كريستيان إريكسن

في مشهد مروع في يورو 2020 سقط كريستيان إريكسن نجم الدنمارك، مغشي عليه في لقاء فنلندا في اليوم الثاني لمباريات دور المجموعات في يورو 2020، وحازت لحظة وقوع لاعب الدنمارك على تعاطف كبير من جانب الجماهير .

اللاعب ظل ساقطاً على أرض الملعب مما دفع المسعفون للدخول إلى أرض الملعب ومحاولة مساعدة اللاعب، فيما تصدر اسم اللاعب الراحل محمد عبدالوهاب لاعب الأهلي مواقع التواصل الإجتماعي، بعد مشهد سقوط اللاعب كريستيان إريكسن، إذ تذكر الكثيرون اللاعب الشاب الذي لفظ أنفاسه الأخيرة على أرض الملعب، حيث تكرر هذا المشهد عددة مرات داخل الساحرة المستديرة مما ادي إلي فقدنا نجوم كثيرة علي اثر هذا الحادث اللآليم.

نتيجة منتخب الدنمارك وفنلندا

انتهت أحداث مباراة منتخب الدنمارك والمنتخب الفنلندي، بنتيجة هدف دون رد لصالح المنتخب الفنلندي، ليدخل التاريخ في أول مباراة له في البطولة، ويحقق الإنتصار على منتخب الدنمارك، المتوج فيما سبق بالبطولة.

حل بديل الدنماركي كريستيان إيريكسن في المباراة بعد تعرضة للأزمة القلبية وخروجه من المباراة، وحل مكانه في منتصف الملعب ماثياس جنسن، لإستكمال أحداث المباراة بعد توقفها لمدة ساعة بعد سقوط إريكسن.