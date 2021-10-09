/655102/الرئيس-السيسي-يفتتح-معرض-تراثنا-للحرف-اليدوية-والمنتجات-التراثية-اليوم

هذا وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر أمس الجمعة العمل بامتداد طريق وصلة ام القمر الذي يربط ما بين طريق القاهرة / الإسماعيلية وطريق القاهرة / السويس حتي طريق العين السخنة وطريق خدمة المحاجر بواقع ٣ حارات مرورية لكل اتجاه، وباجمالي قطاعات بطول ١٠٢ كم.

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ويهدف طريق ام القمر الي تسهيل وخدمة حركة شاحنات النقل الثقيل التي تنقل حمولات المواد الخام المستخرجة من المحاجر في تلك المنطقة الي المناطق الصناعية والاستثمارية بالقاهرة والمدن الاخري مما يدعم عملية التنمية في الدولة.

الرئيس السيسي يتفقد العمل بامتداد طريق وصلة أم القمر

كما تفقد الرئيس كذلك الكوبري المار اعلى تقاطع طريق ام القمر مع طريق القطامية / العين السخنة، وقد توقف الرئيس لمناقشة العاملين والقائمين علي المشروع، كما حرص علي كتابة كلمات التقدير علي لوحة المشروع جاء بها : "خالص تقديري وشكري لهذا الجهد العظيم في انشاء هذا المحور الهام والحمد لله رب العالمين".