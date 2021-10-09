/655104/رجال-سلة-الأهلي-يواجه-الكويت-في-نهائي-البطولة-العربية

يواجه الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي يخوض مباراة مهمة اليوم السبت عندما فريق الكويت الكويتي في نهائي البطولة العربية للأندية التي يستضفها نادي الاتحاد السكندري.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة برج العرب بالإسكندرية، ويسعى «رجال سلة الاهلي» إلى تحقيق الفوز والتتويج بلقب البطولة العربية.

وتأهل رجال سلة الأهلي إلى نهائي البطولة بعد التغلب أمس الجمعة على فريق الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي من منافسات البطولة، حيث انتهت الفترة الأولى بتقدم الفريق بنتيجة١٦-١٢ ثم استمر تفوق اللاعبين لتنتهي الفترة الثانية بتقدم الأهلي بنتيجة ٣٥-٢٦.

وشهدت الفترة الثالثة أداء مميزا للغاية لـ «رجال سلة الأهلي »حرص خلالها اللاعبين علي الالتزام الخططي واستغلال الفرص ليواصل الفريق تقدمه بنتيجة ٥٤-٤٢، واستمر أوجستي بوش المدير الفني للفريق في توجيه اللاعبين.

ووصلت الإثارة قمتها بنهاية الفترة الرابعة بالتعادل بنتيجة ٦٨-٦٨ ليتم اللجوء إلى وقت إضافي حسمه فريق «رجال سلة الأهلي» لصالحه بنتيجة ٧٨-٧٣ ليحجز مقعده في النهائي أمام فريق الكويت الكويتي.

وتضم قائمة «رجال سلة الأهلي» في البطولة العربية كلا من: مايكل تومسون ومايكل فاكوادي وإيهاب أمين وعمر عزب ومحمد أبو النصر وسيف سمير وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمرو الجندي وأحمد حمدي وعمر طارق وعبد الله ناصر.

وشارك في البطولة العربية 18 فريقًا هي أندية: الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، والشارقة والبطائح من الإمارات، والكويت واليرموك من الكويت، والميناء وشعب حضرموت من اليمن، والغرافة والوكرة من قطر، واليوناني من السودان، والزهراء الرياضي من تونس، والمنامة البحريني، وبيروت اللبناني، والفتح السعودي، واتحاد الفتح المغربي، ووداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.