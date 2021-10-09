بداية العام الدراسى الجديد بأسيوط وسط إجراءت إحترازية «صور»

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بدأ صباح اليوم السبت الموافق ٩أكتوبر العام الدراسى الجديد بمحافظة أسيوط بشعور من الفرحة والسعادة لعودة الدراسة بإنتظام والحضور بالمدرسة طوال أيام الأسبوع إجباريآ وذلك بعدما كانت الدراسة على النظام الهجين والتعليم الإكتروني فى السنتين الماضيتين بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا والإجراءات الإحترازية للوقاية ولمنع إنتشار الفيروس ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

بداية العام الدراسى الجديد بأسيوط وسط إجراءت إحترازية

وقام أولياء الأمور بمرافقة ابنائهم و توصيلهم إلى المدرسة ومن الملاحظ توافد أعداد كبيرة من الطلاب متجهين إلى مدارسهم على الرغم من جائحة كورونا مع الأخذ فى الإعتبار الإجراءات الإحترازية.

بداية العام الدراسى الجديد بأسيوط وسط إجراءت إحترازية

وقام موقع دوت الخليج برصد مجموعة من الآراء حول بداية الدراسة بالشكل التقليدى و عودة الحضور بالمدرسة طوال أيام الأسبوع : أتفق عدد كبير من أولياء الامور على أن الدراسة طوال أيام الأسبوع أفضل بكثير من النظام الهجين والتعليم الإلكتروني خاصة على الطفل وسير العملية التعليمية.

وقالت أحد الطالبات :" دلوقتى حلو والحمد لله أحسن بكتير ".

كما قال أحد أولياء الأمور :"لا كدا أحسن بكتير من التعليم الأون لاين ".

ومن ناحية أخرى قامت المدارس بكافة الاستعدادات والاجراءات اللازمة لبداية العام الدراسي مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية لمحافظة على سلامة الطلاب و والمحافظة على سير العملية التعليمية بإنتظام .