/655114/أحد-أزواجي-حاول-قتلي-ونادمة-على-قرار-إجهاضي-أبرز-تصريحات-سهير-رمزي-في-السيرة

حلت الفنانة القديرة سهير رمزي ضيفة على برنامج «السيرة» في الجزء الثاني من حلقتها، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة «dmc»، أمس الجمعة، وتطرقت رمزي لعدة موضوع مثيرة للجدل كارتدائها الحجاب وإجهاضها لأطفالها.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات الفنانة القديرة سهير رمزي في الجزء الثاني من حلقة «السيرة».

سهير رمزي تجهض أطفالها بسبب حبها لوالدتها

واعترفت سهير رمزى، خلال الحلقة، بأنها ليس لديها أولاد حتى الآن؛ بسبب الإجهاض، فكلما حملت فى طفل أجهضته، وذلك لأنها لم تكن ترغب فى أن تتعلق بأى شخص غير أمها الفنانة درية أحمد، لكنها نادمة على هذا القرار.

وقالت سهير رمزى: "أجهضت فى أول جوازة مرتين وطلقنى.. والجوازة الثانية أجهضت وزعل منى، ورفضت أخلف عشان محبش حد زى أمى".

وأضافت: "كنت بجهض ومعرفش إنه حرام، وعوضت ده فى القطط"، لافتة إلى أنها تنادى القطط وزوجها بنفس الاسم: بقول للقطط "لولو" ولجوزى "لولو".

سهير رمزي نادمة على أفلامها

وعن الحجاب قالت: "لو رجع الزمن مش هعمل أفلامى"، مشيرة إلى أن الحجاب بجانب عملها كممثلة لا يجتمعان؛ قائلة: "الحجاب مينفعش مع شغلى.. قعدت 20 سنة مشتغلش وسألت قالوا لى: ممكن تمثلى بالحجاب لكن فى النهاية مينفعش".

ونفت سهير رمزى ارتداءها الحجاب مقابل الأموال، مشيرة إلى أن قناعاتها تغيرت خلال السنوات الأخيرة، لكنها لم تضعف رغم تخليها عن الحجاب، معلقة: "المهم الاحتشام".

سهير رمزي تتعرض لمحاولة قتل من أحد أزواجها

وكشفت الفنانة سهير رمزي، حقيقة محاولة قتلها من أحد أزواجها والذي كان يحبها، مدبرًا لها حادثة سير، مشيرة إلى أنه حاول أن يرعبها لكي ترفض الطلاق منه.

قالت سهير رمزي: حاول شخص من أحد أزواجي أن يقتلني، بسبب غيرته الشديدة، لافتة إلى أنها عندما كانت في الفيوم لتصوير مشاهدها في مسلسل ما، برفقة والدتها درية أحمد، وأثناء التصوير عانت والدتها من أزمة صحية، في نفس الوقت هذا الشخص جاء إليها بحجة مصالحتها ومساعدة والدتها".

وأضافت سهير رمزي، أن هذا الشخص جاء إلى الفيوم لكي يصالحها، وأن الفنان الراحل فريد شوقي كان يحاول أن يصلح العلاقة بينهما، ولكنها كانت ترفض ذلك، وركبت سيارتها سريعًا لكى تنقذ والدتها، مشيرة إلى أنه ركب سيارته متجهًا وراءها.

سهير رمزي تخفي أفلامها عن أزواجها

وأوضحت سهير رمزي أنها كانت تخفي أفلامها عن كل أزواجها، الذين كانوا من خارج الوسط الفني، بسبب غيرتهم الشديدة عليها، مشيرة إلى أن والدتها كانت تقطع صورها من الجرائد الصحفية، لكي لا يراها أزواجها.