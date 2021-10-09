/655119/أسماء-مصطفى-مادحة-زوجها-المرض-الملعون-دمرني-لكنه-شايفني-أحلى-ست-بالدنيا

أعربت الإعلامية المصرية أسماء مصطفى عن حبها وامتنانها لزوجها، بعد أن دعمها وساندها في محنتها الصحية الأخيرة، ورؤيته لها كأحلى سيدة بالعالم رغم إصابتها بمرض السرطان.

دوت الخليج يرصد رسالة الإعلامية أسماء مصطفى لزوجها بشأن إصابتها بالسرطان.

أسماء مصطفى تمدح زوجها

روت أسماء كواليس زواجها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: "أمى ربنا يديها العمر والصحة ويصبرها على ابتلاءها فيه، قبل ما اتجوز لانى كنت برفض ناس كتير كل ما كانت تسالني كنت اقولها عايزة اتجوز راجل بيحبنى بجد لنفسى، كانت تدعى وتقولى ربنا يرزقك بالى يقدرك ويريح قلبك يكون ابن اصول".

وتابعت:"عمرها ما اتمنت ليا عريس يجبيلى مثلا شبكة بكام ولا هسكن ولا حاجة خالص زى ما بيحصل ولا طلبت غير راحة بالى وحد يقدرني، وربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوتنا احنا الاثنين رزقنى براجل بجد بيحبنى لنفسى ولشخصى وبيقدرنى.. والمحنة والمرض خلونى افتكر دعوتها".

واختتمت حديثها قائلة: "المرض الملعون ده دمرنى، لكن هو شايفنى احلى ست فى الدنيا ولاقيته ضهرى وسندى فى دنيتى.. ربنا يحميه ويحفظه ويكفيه شر الحاسدين ويبارك فى اولادنا ويحفظهم ونقدر نعدى المحنة ونخرج بمنحة، يا رب صبرنا على ابتلاءنا".

وكانت الإعلامية أسماء مصطفى، علقت على التعطل الذي أصاب مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، بأنها لم تشعر بالأمر، حيث أنها لم تفكر سوى في موعد جرعة المسكن التي ستتناولها لتخفف من آلام السرطان.

أسماء مصطفى تعيش على المسكنات

كتبت مصطفى عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "مش هتصدقوا أنى محستش أساسًا أن الفيس بوك وقع ولا أى حاجة حصلت، لأنى مكنتش بفكر إلا فى ميعاد جرعة المسكن امتى".

وتابعت أسماء حديثها قائلة:" وتداركت لما جوزى سألنى قولتله مش عارفة ولا فتحته اساسًا.. هى الدنيا كده وكل واحد شايل شيلته، بس كنت هفتقدكم حقيقى.. وده يخلينا ننتبه لكلامى زمان الفيس مش مارك ده اجهزة اكبر من كده".

أسماء مصطفى تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

وحرصت أسماء مصطفى على طمئنة جمهورها على آخر تطورات حالتها الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية جديدة، مشيرة إلى أن المولى عز وجل كتب لها عمر جديد، لكنها لم تستطع إزالة الورم.

أسماء مصطفى تنجو من الموت

كتبت أسماء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "الحمد لله رب العالمين كما لله كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اتاخرت عليكم بس عارفة انكم بتعذرونى، وعايزة اقولكم انى فعلا زى ما بتقول ربنا كتبلى عمر جديد وقدر ولطف. تفاصيل صعبة لكن اكيد الدعوات الصادقة لوجه الله هى الى نجتنى".

وتابعت: "أنا لسه عندى مشوار مع العلاج والحمد لله لثانى مرة مقدرتش اتخلص من الورم اللعين كليًا ولسه هكمل علاج، لكن ربنا نجانى الحمد لله وأكيد ليه حكمة وأكيد ده الخير.. وربنا يسامحنى على كل يوم كنت بصحتى ومصحتش احمد ربنا عليه"

وطالبت أسماء جمهورها بالدعاء قائلة: "أيها الاصحاء اشكروا الله وادعوا لجميع المرضى.. بشكركم من قلبى على دعواتكم ربنا يحفظكم".