صور.. رئيس جهاز شؤون البيئة يتابع منظومة قش الأرز فى الغربية وكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة، منظومة نوبات تلوث الهواء الحادة بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ، بحضور القيادات المعنية بالوزارة والفرع الإقليمى بوسط الدلتا.





جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ببذل قصارى الجهود لمواجهة ظاهرة نوبات تلوث الهواء الحادة، وإحكام تنفيذ محاور المنظومة، وضرورة التكاتف خلال الموسم الحالى لإحكام السيطرة على مصادر تلك الظاهرة وبالتنسيق مع وزارتى التنمية المحلية والزراعة.

تم خلال الجولة تفقد عدد من مواقع قش الأرز بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ لمتابعة سير أعمال جمع وفرم وكبس قش الأرز، والتعرف على مدى الاستفادة من المعدات التى وفرتها وزارة البيئة للمتعهدين، وقد تضمنت موقع تجميع قش الأرز بالرجدية بمركز طنطا، كما تم المرور بالطريق الدولى المحلة الكبرى كفر الشيخ، وكذلك الطريق الدولى الساحلى، وأيضا تفقد موقع مركز الرياض بكفر الشيخ، بالإضافة إلى أحد مواقع جمع وكبس وتدوير قش الأرز لأحد المتعهدين بقرية سبرباى التابعة لمركز طنطا ومعاينة أعمال الفرم والكبس التى تتم داخل الموقع.

جديرا بالذكر أن خطة منظومة مواجهة نوباب تلوث الهواء الحادة 2021، ترتكز على مجموعة من المحاور الأساسية تتمثل فى متابعة إجراءات جمع وكبس وتدوير قش الأرز بمحافظات المنظومة، وتكثيف حملات التفتيش للحد من الانبعاثات الناتجة عن مصادر التلوث المحتملة والتفتيش على المنشآت الصناعية، وفحص عوادم السيارات ومراقبة المقالب العشوائية للمخلفات الصلبة لمنع الاشتعالات، وتكثيف الرصد والمتابعة عن طريق الأقمار الصناعية والإنذار المبكر والتطبيقات الحديثة لتحليل بيانات ومؤشرات جودة الهواء وخدمات استقبال شكاوى المواطنين لمنع الحرق المكشوف لقش الارز والمخلفات الصلبة، بالإضافة إلى تكثيف ندوات التوعية واللقاءات المباشرة مع المزارعين حول إجراءات الحد من نوبات تلوث الهواء وطرق الاستفادة من قش الأرز.