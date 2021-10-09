عضو القومى لحقوق الإنسان: أهم أولويات المجلس تفعيل الاستراتيجية الوطنية

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة نهى طلعت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن أهم أولويات المجلس عقب التشكيل الجديد خلال الفترة المقبلة هى تفعيل وتطبيق محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى الشهر الماضى، مؤكدة دعم الدولة للمجتمع المدنى والذى يعد شريكا أساسيًا فى التنمية التى تشهدها الدولة المصرية.





وأعربت طلعت فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، عن سعادتها بتواجدها بهذا التشكيل الذى سيسعى لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، موضحة أن الإعلان عن التشكيل الجديد للمجلس بالتزامن مع إطلاق الاستراتيجية يعد دليلًا على أنه تم إصدارها من أجل تفعيلها وتحويلها إلى واقع ينعكس على المواطنين.

وأضافت أنها استراتيجية واعدة شاملة تم إعدادها بطريقة علمية قامت على الحوار المجتمعى الذى استمر لمدة 3 سنوات، حيث تم الأخذ فى الاعتبار التحديات التى تمر بها مصر منها جائحة "كورونا" والأمن المائى والإرهاب، مؤكدة أنه تم إعدادها لتلائم كافة الظروف التى تمر بها مصر.

وأوضحت، أن الاستراتيجية تشمل 4 محاور تتضمن الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، وحقوق المرأة والشباب والأطفال وذوى الإعاقة، فضلا عن الاهتمام ببناء الإنسان المصرى، مشيرة إلى أن اختيار السفيرة مشيرة خطاب لقيادة التشكيل الجديد للمجلس اختيارا موفقا، حيث أنها أثبتت نفسها على المستويين الدولى والمحلى من خلال عملها بملفات لها علاقة بحقوق الإنسان، فضلًا عن اهتمامها بملف حقوق المرأة، منوهة بأنها خلال فترة عملها فى الخارجية كانت ممثلا مميزا لمصر بجنوب إفريقيا خلال التسعينيات من القرن الماضى.

ولفتت إلى أن اختيار قيادة ذو خبرة لرئاسة القومى لحقوق الإنسان يعد مؤشرًا على اتجاه المجلس، ليكون هيئة مستقلة لها دور حقيقى، كما يعكس رؤية الدولة بوجود مجلس قوى يكون معبرًا عن صوت مصر بشكل أكثر وضوحًا، منوهة بأن المجلس يعد حلقة الوصل بين الدولة والمجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتابعت أن التشكيل الجديد ضم أيضًا العديد من الخبرات بمجال حقوق الإنسان والذين عملوا بهذا الملف على أرض الواقع، منوهة بأن ملف حقوق الإنسان هو عمل تراكمى يتطلب مزيدًا من الجهد لسنوات عديدة لنستطع تحقيق ما نريده ويتمتع كل مواطن بكافة حقوقه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والثقافية.

وأشارت إلى أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، تبذل جهودًا عديدة بجانب ما تقوم به أجهزة الدولة، منوهة بأنه لا يجب اختزال حقوق الإنسان بالحقوق السياسية فقط، ولكن يجب أن تشمل كافة الحقوق التى توفر حياة كريمة للمواطن لدمجه بالمجتمع ليكون صاحب بصمة.

وقالت الدكتورة نهى طلعت "إن الدولة تسعى لتقديم صورة صحيحة للمجتمع المدنى، لأنه شريك فى عملية التنمية بجانب باقى مؤسسات الدولة وغيرها من الهيئات والجمعيات الأهلية والنقابات المهنية والعمالية والأحزاب"، مؤكدة ضرورة ترسيخ ثقافة التطوع والدمج فى المجتمع، لأن كل ذلك سيصب فى مصلحة حقوق الإنسان بمصر، كما سيجعل المواطنين يعبروا عن آرائهم بشكل قانونى.

ولفتت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى إعلان الرئيس السيسى عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى، منوهة بأن هناك تكاملًا بالإجراءات بدءًا من إطلاق الاستراتيجية الوطنية وإعلان العام المقبل عامًا للمجتمع المدنى، ثم إصدار تقرير التنمية البشرية عن مصر عقب انقطاع عشر سنوات، مؤكدة أن كل هذا يعكس التنمية التى تحدث فى مصر على كافة الأصعدة.