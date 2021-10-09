جامعة كفرالشيخ تتصدر الجامعات المصرية فى تخصص الهندسة

جدة - نرمين السيد - وظهرت جامعة كفرالشيخ ضمن أفضل 400 جامعة فى مجال الهندسة واحتلت المركز 301- 400 عالميا والأول محليا مع جامعة أسوان وبنى سويف والمنوفية والزقازيق، من ضمن 21 جامعة مصرية ظهرت بهذا التصنيف.

وأوضح الأستاذ الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وفقا لبيان صحفى، أن تصنيف التايمز البريطانى يعد واحدا من أفضل التصنيفات العالمية ويعتمد على مؤشرات رئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية تشمل مجالات: التعليم "البيئة التعليمية"، والبحث العلمى "حجم الأبحاث المنشورة والدخل من البحث العلمى والسمعة"، والاستشهادات "تأثير البحث"، والعلاقات الدولية "أعضاء هيئة التدريس والطلاب والبحوث"، ودخل الصناعة "نقل المعرفة من الابتكارات وبراءات الاختراع".

وأشاد الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس الجامعة، بالإنجاز الذى حققته الجامعة وتقدمها بالتصنيف التايمز البريطانى العالمى للتخصصات 2022 م، مؤكداً اهتمام الجامعة بتطوير منظومة البحث العلمى ودعم الباحثين بالإمكانيات اللازمة لزيادة عدد الأبحاث والمشاركة الدولية لتحقيق مراكز متقدمة فى التصنيفات الدولية بمختلف التخصصات التى يتم إدراجها بكل تصنيف.

وأشار رئيس الجامعة، أن هذا التصنيف يعد اعترافًا دوليا قويا بتطور الجامعة فى التعليم والبحث العلمى مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير فى تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى.

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ، تعظيم الاستفادة من الأجهزة العلمية بالكليات والمعامل المركزية بالجامعة لتشجيع البحث العلمى التطبيقى والنشر العلمى الدولى والتقدم للمشروعات التنافسية محليا ودوليا واستيفاء متطلبات التصنيفات الدولية.

وأضاف دسوقى، أن التقدم الذى أحرزته الجامعة فى التصنيفات الدولية هو نتاج جهود لإدارة الجامعة، موجها الشكر إلى القيادات الأكاديمية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والدارسين والجهاز الإدارى والعاملين والقائمين على التصنيف.