وزير التموين: العلم الحديث أحدث نقلة نوعية فى مجال حفظ وتشوين الغلال

جدة - نرمين السيد - حضر اللقاء الدكتور أحمد عبدالمعطى نائب المحافظ، الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، سعد الفرماوى السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية، واللواء مهندس شريف باسيلى رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية.
وأكد الدكتور على المصيلحى، أهمية العلم لدفع قاطرة التنمية نحو التقدم، لافتًا إلى أن تطبيق العلم الحديث كان له الدور المتميز فى إحداث نقلة نوعية فى مجال حفظ وتشوين الغلال، وخير دليل الصوامع الحديثة التى تم إنشاؤها فى جميع محافظات الجمهورية، والتى استطاعت الحفاظ على المحصول الاستراتيجى الأول لمصر والعالم من الإهدار أو التلف.
وأشاد محافظ الشرقية، بدور وزارة التموين لما تقدمه من خدمات تموينية للمواطنين، من خلال التوسع فى إقامة مراكز نموذجية متطورة تقدم جميع خدمات الوزارة من السجل التجارى والعلامات التجارية، حماية المستهلك، الدمغة والموازين، وكذلك جميع خدمات بطاقات التموين، بالإضافة إلى إنشاء صوامع حقلية بهدف الحفاظ على الحبوب وتوفير الوقت والجهد وتكاليف النقل على المزارعين عند التوريد.
ومن المقرر أن يفتتح وزير التموين ومحافظ الشرقية، عددا من مشروعات قطاع التموين بالمحافظة ومنها المكتب النموذجى لخدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمركز الرئيسى لخدمة المواطنين بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق، وذلك فى إطار خطة وزارة التموين لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والحصول عليها بسهولة ويسر.
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