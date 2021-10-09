في انتخابات الأطباء.. مؤشرات أولية بفوز قائمة المستقبل بـ10 مقاعد

أوضحت المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، فوز قائمة المستقبل بـ10 مقاعد من 12 مقعدا بالنقابة العامة للأطباء والتى تم إجراء التصويت عليها، أمس الجمعة.

وتضمنت المؤشرات الأولية، فوز قائمة المستقبل بـ3 مقاعد فوق 15 سنة، "الدكتور أحمد حسين، الدكتور أسامة محمود، الدكتور جمال عميرة"، وفوز القائمة أيضا بـ3 مقاعد تحت السن "الدكتور أحمد على، الدكتور خالد أمين زارع، الدكتور مايكل يوسف".

كما حصلت قائمة المستقبل على 4 مقاعد لقطاعات الجمهورية: الدكتور محمد سمير مقعد قطاع القاهرة، الدكتور محمد فريد حمدى مقعد قطاع غرب الدلتا، الدكتور أيمن سالم مقعد قطاع شرق الدلتا، الدكتور مصطفى هاشم مقعد قطاع جنوب الصعيد، الدكتور محمود عبد المولى مقعد قطاع جنوب الصعيد، فيما فاز على مقعد وسط الدلتا الدكتور محمد سلامة، والدكتور أحمد حمدى اليك بمقعد منطقة شمال وجه قبلى.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، النتائج النهائية لعمليات فرز الأصوات، والفائزين بعضوية مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، خلال مؤتمر صحفى غدا الأحد، 10 أكتوبر 2021.