/655123/البطل-الليبي-كمال-القرقني-يحرز-الميدالية-البرونزية-لبطولة-مستر-أولمبيا-فئة-212-باوند

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتمكن كمال القرفني أن يحرز المركز الثالث والفوز بالميدالية البرونزية في بطولة مستر أولمبيا فئة 212 باوند.

وبعد هذا الإنجاز تكون هذه الميدالية الثالثة للعرب في البطولة، وذلك بعد الميدالية الذهبية والفضية للبطل المصري السكندري إسلام عبد المعين.

أما عن البطولة الكبرى والعرض الأهم في مستر أولمبيا بمشاركة بيج رامي، فقد تأهل حامل اللقب للعرض النهائي والذي سوف يقام غدا الأحد.

بيج رامي يكتسح الجميع ويتأهل لنهائي مستر أولمبيا 2021

بدأت منافسات مستر أولمبيا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بمشاركة حامل اللقب المصري، بيج رامي.

ويشارك على مسرح مستر أولمبياد 18 لاعبا من نجوم كمال الأجسام على مستوى العالم، وذلك من أجل نيل اللقب.

وتمكن بيج رامي أن يصعد للمواجهة النهائية باكتساح الجميع، وبآراء جميع الخبراء، وسيتواجد على المسرح الختامي غدا الأحد، ويقترب من الحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي.

مستر أولمبيا

وحصل بيج رامي على العلامة الكاملة والناجحة من جميع الخبراء على مسرح مستر أولمبيا، ويتنافس معه في النهائي 5 أبطال آخرين.

وفيما يلي السداسي المتأهل لنهائي مستر أولمبياد 2021:

Big Ramy

William Bonac

Hunter Labrada

Hadi Choopan

Nick Walker

Brandon Curry

البطل إسلام عبد المعين يحرز الميدالية الذهبية والفضية لـ مستر أولمبيا فئة القوة البدنية «صور»

حقق البطل المصري إسلام عبد المعين، الميدالية الذهبية والفضية، في بطولة مستر أولمبيا.

وتمكن البطل السكندري، من تحقيق الذهب والفضة في مستر أولمبيا فئة القوة البدنية.

بيج رامي

وحصل عبد المعين على المركز الأول في لعبة "البنش بريس" وحقق المركز الثاني في لعبة "الديد ليفت قطنية".

«بيج رامي» حامل اللقب الأخير.. تعرف على قائمة الفائزين بلقب مستر أولمبيا بين عامي 2000-2020

تبدأ فعاليات مستر أولمبياد 2021 صباح غداً الجمعة، وبمشاركة 4 لاعبين من مصر، يأتي على رأسهم ممدوح السبيعي "بيج رامي" حامل لقب النسخة الماضية.

ويسعى البيج رامي أن يحقق اللقب للعام الثاني على التوالي وتكرار إنجاز الثلاثي "روني كولمان، وفيل هيث، وجاي كاتلر".

وفاز روني كولمان باللقب 8 مرات من قبل، كانت البداية بعام 1998 حتى 2005.

مستر أولمبيا

وجاء فيل هيث ليتربع على عرش اللعبة بداية من عام 2011 حتى عام 2017، محققاً اللقب 7 مرات.

وحقق لي هاني اللقب 8 مرات على التوالي هو الآخر، بداية من عام 1984 حتى 1991.

ولن يتمكن فيل هيث للوصول للقب الثامن بسبب إعلان انسحابه أمس، في مفاجأة مدوية للجميع.

وفيما يلي قائمة الفائزين بلقب مستر أولمبيا خلال آخر 20 عاما:-

-2020 "بيج رامي"

-2019 "براندون كاري"

-2018 "شون رودن"

-2017 "فيل هيث"

-2016 "فيل هيث"

-2015 "فيل هيث".

-2014 "فيل هيث"

-2013 "فيل هيث"

-2012 "فيل هيث"

-2011 "فيل هيث"

-2010 "جاي كاتلر"

-2009 "جاي كاتلر"

-2008 "دكستر جاكسون"

-2007 "جاي كاتلر"

-2006 "جاي كاتلر"

-2005 "روني كولمان"

-2004 "روني كولمان"

-2003 "روني كولمان"

-2002 "روني كولمان"

-2001 "روني كولمان"

-2000 "روني كولمان"