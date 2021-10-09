إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم في البحيرة

شهد الكيلو 130 بالطريق الصحراوي، القاهرة – الأسكندرية، اتجاه القاهرة بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

تحيا مصريرصد في السطور التالة تفاصيل إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بصحراوي البحيرة

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إشارة من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث علي الطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادي النطرون وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص أتضح وقوع تصادم بين سيارتين ملاكي باتجاه القاهرة بالكيلو 130 مماأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي وادي النطرون المركزي لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين:-

هالة حسنى حسن، ٤ سنوات.

هيام عصام ذكى، 30 عامًا.

حسنى احمد حسن، 30 عامًا.

شيماء عبد الله علد اللطيف، 39 عامًا.

حسام فاروق جابر، ٤٦ عامًا.

اثر حسام فاروق، 4 سنوات.

آسيا حسام فاروق، ٥ سنوات.

أسامة حسن أحمد، ٢٤ عامًا.

وجارى عمل الاسعافات الاولية والفحوصات اللازمة، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

وفي سياق أخر لفظت طالبة جامعية، فى العشرين من عمرها، أنفاسها الأخيرة، إذ فارقت الحياة جراء سقوطها من شرفة الدور الثالث بمنزل أسرتها بلكونة المنزل بجوار مسجد الصوالحية بدائرة مركز شرطة أبو كبير في الشرقية.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إشارة من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بسقوط فتاة من شرفة مسكن أسرتها بالدور الثالث بأحد المنازل بجوار مسجد الصوالحية بدائرة مركز شرطة أبو كبير.

الدور الثالث

بالانتقال والفحص، أتضح مصرع فتاة «ن ع» 20 سنة، طالبة جامعية، نتيجة سقوطها من شرفة مسكن أسرتها بلكونة بالدور الثالث بجوار مسجد الصوالحية بدائرة مركز شرطة أبو كبير.

وعلى الفور انتقلت إحدى عربات الإسعاف إلى مكان البلاغ، فيما جرى نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى أبو كبير المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف نيابة أبو كبير العامة، التى أخطرت لمباشرة التحقيقات بإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام الأول لنيابات شمال محافظة الشرقية.