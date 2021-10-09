«طلب إباحي لاستعادة حساب انستجرام».. ضبط مبرمج بتهمة التحرش بطالبة جامعية

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نجحت الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، في إلقاء القبض على مبرمج كمبيوتر قام بالتحرش بطالبة جامعية، على مواقع التواصل الاجتماعي، وطلب منها صورًا خاصة مقابل مساعدتها في استعادة حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي «انستجرام».

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على مبرمج كمبيوتر بالتحرش بطالبة جامعية

مواقع التواصل الاجتماعي

وتابعت التحريات الأولية، في واقعة اتهام مبرمج كمبيوتر بالتحرش بطالبة جامعية، أن الطالبة استعانت بالمبرمج لاستعادة إحدى حسابات مواقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» بعد إغلاقه، حيث إن الطالبة لديها مجموعة كبير من الفولورز وتستخدم الحساب في شغل خاص بها.

وكشفت تحريات رجال المباحث في واقعة اتهام مبرمج كومبيوتر بالتحرش بطالبة جامعية، أن المتهم طلب من الفتاة كتابة اسمه على صدرها لكي يتحقق من شخصيتها ويستعيد الحاسب الخاص بها، رغم من مكالمتها له فيديو.

وأضافت التحريات في واقعة اتهام مبرمج كمبيوتر بالتحرش بطالبة جامعية، أن الفتاة رفضت طلبه، أنشأت حساب جديد ونشر اسكرينات من المحادثة بينهما، لتجد سيل من الرسائل لفتيات لتعرضهن لنفس المشكلة مع المبرمج.

طالبة تتهم مبرمج كمبيوتر بالتحرش بها

وكانت تلقت مباحث الانترنت بلاغا من طالبة تتهم مبرمج كمبيوتر بالتحرش بها بعض الفتيات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي«انستجرام»، وطلب منها صورًا خادشة للحياء العام.

تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.