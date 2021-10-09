/655126/أهمهم-هادي-شوبان-تعرف-على-منافسي-بيج-رامي-على-لقب-مستر-أولمبيا-2021

تأهل البطل المصري، بيج رامي لنهائي بطولة مستر أولمبيا بكل سهولة، وذلك بعد إجماع الخبراء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان يشارك في بطولة مستر أولمبيا 18 لاعبا، تم صعود 6 لاعبين لنهائي مستر أولمبيا، والذي سوف يقام غدا الأحد.

وينافس بيج رامي على لقب هذا العام خماسي جيد، ولكن لم يرتقوا لإمكانيات بيج رامي، وذلك بشهادة الخبراء والحكام.

ولكن يعتبر هادي شوبان، هو المنافس الأول لبيج رامي على اللقب هذا العام، وهو الأقرب له فقط عن باقي المنافسين.

وفيما يلي السدادسي المتأهل لنهائي مستر أولمبيا 2021:

Big Ramy

William Bonac

Hunter Labrada

Hadi Choopan

Nick WalkerBrandon Curry

وكان فيل هيث حامل لقب البطولة 7 مرات على التاولي، أكد قبل أيام أن بيج رامي هو الأفضل هذا العام والأقرب لتحقيق اللقب، وسيكون المنافس الأول له فقط هادي شوبان.

بيج رامي يكتسح الجميع ويتأهل لنهائي مستر أولمبيا 2021

بدأت منافسات مستر أولمبيا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بمشاركة حامل اللقب المصري، بيج رامي.

ويشارك على مسرح مستر أولمبياد 18 لاعبا من نجوم كمال الأجسام على مستوى العالم، وذلك من أجل نيل اللقب.

وتمكن بيج رامي أن يصعد للمواجهة النهائية باكتساح الجميع، وبآراء جميع الخبراء، وسيتواجد على المسرح الختامي غدا الأحد، ويقترب من الحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي.

وحصل بيج رامي على العلامة الكاملة والناجحة من جميع الخبراء على مسرح مستر أولمبيا، ويتنافس معه في النهائي 5 أبطال آخرين.

وفيما يلي السداسي المتأهل لنهائي مستر أولمبياد 2021:

Big Ramy

William Bonac

Hunter Labrada

Hadi Choopan

Nick Walker

Brandon Curry

البطل إسلام عبد المعين يحرز الميدالية الذهبية والفضية لـ مستر أولمبيا فئة القوة البدنية «صور»

حقق البطل المصري إسلام عبد المعين، الميدالية الذهبية والفضية، في بطولة مستر أولمبيا.

وتمكن البطل السكندري، من تحقيق الذهب والفضة في مستر أولمبيا فئة القوة البدنية.

بيج رامي

وحصل عبد المعين على المركز الأول في لعبة "البنش بريس" وحقق المركز الثاني في لعبة "الديد ليفت قطنية".

«بيج رامي» حامل اللقب الأخير.. تعرف على قائمة الفائزين بلقب مستر أولمبيا بين عامي 2000-2020

تبدأ فعاليات مستر أولمبياد 2021 صباح غداً الجمعة، وبمشاركة 4 لاعبين من مصر، يأتي على رأسهم ممدوح السبيعي "بيج رامي" حامل لقب النسخة الماضية.

ويسعى البيج رامي أن يحقق اللقب للعام الثاني على التوالي وتكرار إنجاز الثلاثي "روني كولمان، وفيل هيث، وجاي كاتلر".

وفاز روني كولمان باللقب 8 مرات من قبل، كانت البداية بعام 1998 حتى 2005.

مستر أولمبيا

وجاء فيل هيث ليتربع على عرش اللعبة بداية من عام 2011 حتى عام 2017، محققاً اللقب 7 مرات.

وحقق لي هاني اللقب 8 مرات على التوالي هو الآخر، بداية من عام 1984 حتى 1991.

ولن يتمكن فيل هيث للوصول للقب الثامن بسبب إعلان انسحابه أمس، في مفاجأة مدوية للجميع.