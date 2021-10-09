/655129/إصابة-6-أشخاص-في-انقلاب-سيارة-ميكروباص-بالعاشر-من-رمضان

شهد طريق بلبيس- العاشر من رمضان، أمام شركة المياه، اليوم السبت، وقوع حادث انقلاب ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، وعلى الفور تم نقل 3 إلي مستشفى بلبيس المركزي، و3 إلي مستشفى التأمين الصحى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في الشرقية

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إشارة من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم طريق بلبيس- العاشر من رمضان، أمام شركة المياه، وأتضح انقلاب سيارة سوزكى، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة، وتم نقل 3 منهم إلى مستشفى التأمين الصحى بالعاشر و3 إلي مستشفى بلبيس المركزى، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

وفي سياق أخر شهد الكيلو 130 بالطريق الصحراوي، القاهرة – الأسكندرية، اتجاه القاهرة بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إشارة من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث علي الطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادي النطرون وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص أتضح وقوع تصادم بين سيارتين ملاكي باتجاه القاهرة بالكيلو 130 مماأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي وادي النطرون المركزي لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين:-

هالة حسنى حسن، ٤ سنوات.

هيام عصام ذكى، 30 عامًا.

حسنى احمد حسن، 30 عامًا.

شيماء عبد الله علد اللطيف، 39 عامًا.

حسام فاروق جابر، ٤٦ عامًا.

اثر حسام فاروق، 4 سنوات.

آسيا حسام فاروق، ٥ سنوات.

أسامة حسن أحمد، ٢٤ عامًا.

وجارى عمل الاسعافات الاولية والفحوصات اللازمة، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.