/655130/محافظ-الشرقية-يرافق-وزير-التموين-في-افتتاح-بعض-المشاريع-التموينية-بالمحافظة-فيديو

حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على استقبال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بمكتبة بالديوان العام في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية و سعد الفرماوي السكرتير العام ، واللواء مهندس شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

محافظ الشرقية يرافق وزير التموين في افتتاح عدد من المنشئات بالمحافظة

وأكد الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخليه على أهميه العلم لدفع قاطرة التنميه نحو التقدم والرقي بالمجتمع وقال إن تطبيق العلم الحديث كان له الدور المتميز في إحداث نقلة نوعيه في مجال حفظ وتشوين الغلال وخير دليل الصوامع الحديثة التي تم إنشاؤها في جميع محافظات الجمهوريه والتي إستطاعت الحفاظ على المحصول الإستراتيجي الأول لمصر والعالم من الإهدار أو التلف.

وأشاد محافظ الشرقية بدور وزارة التموين لما تقدمه من خدمات تموينية للمواطنين وذلك من خلال التوسع في إقامة مراكز نموذجية متطورة تقوم بتقديم كافة خدمات الوزارة من السجل التجاري والعلامات التجارية ، حماية المستهلك ، الدمغة والموازين وكذلك جميع خدمات بطاقات التموين ، بالإضافة إلى إنشاء صوامع حقلية بهدف الحفاظ علي الحبوب وتوفير الوقت والجهد وتكاليف النقل على المزارعين عند التوريد.

ومن المقرر أن يقوم وزير التموين ومحافظ الشرقية بافتتاح عدد من مشروعات قطاع التموين بالمحافظة ومنها إفتتاح المكتب النموذجي لخدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية والمركز الرئيسي لخدمة المواطنين بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق ، وذلك في إطار خطة وزارة التموين لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والحصول عليها بسهولة ويسر.