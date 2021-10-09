يد الزمالك يواجه الوحدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية

وفاز الزمالك على جامعة سيدني بنتيجة 38-19 في المباراة التي جمعت الفريقين الخميس الماضي على صالة الملك عبدالله الرياضية ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر للبطولة.

ويسعى الزمالك إلى الفوز في لقاء اليوم ومواصلة عروضه القوية واستغلال تعادل الوحدة السعودي مع جامعة سيدني الأسترلي في اللقاء الذي جمع الفريقين بالأمس من أجل حسم المركز الخامس لصالحه.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كل من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبد الباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو إخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

وفاز الزمالك على جامعة سيدني بنتيجة 38-18 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس على صالة الملك عبدالله الرياضية بالمملكة العربية السعودية ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر للبطولة.

ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبد الباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو إخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

ومن المقرر أن يواجة الزمالك نظيرة نادي الوحدة السعودي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس من بطولة كأس العالم لكرة اليد.

نتيجة الشوط الأول

وانتهي شوط اللقاء الأول بتقدم الكوماندوز فريق الزمالك بنتيجة 18 – 7 في ظل سيطرة فريق الزمالك علي أحداث المباراة

وشهد شوط اللقاء الأول تفوق كبيرمن جانب لاعبي الزمالك وتقدم في النتيجة طوال أحداث الشوط.

وتألق حارس مرمي الزمالك محمود فلفل في الشوط الأول حيث تمكن من التصدي للعديد من الفرص من جانب لاعبي جامعة سيدني.