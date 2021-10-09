/655132/النائب-هشام-الجاهل-الحرف-اليدوية-والتراثية-هي-العصب-الرئيسي-للاقتصاد-المصري

أشاد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت، معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية، مؤكدًا أن يعد معرض "تراثنا" من أكبر تجمع لعارضي الحرف اليدوية والتراثية من مصر، حيث أنها تساهم بشكل كبير في توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة.

دوت الخليج

النائب هشام الجاهل: الحرف اليدوية والتراثية هي العصب الرئيسي للاقتصاد المصري

وأكد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أن الحرف اليدوية والتراثية هي العصب الرئيسي للاقتصاد المصري نظرًا لانها تتميز بقدرتها العالية على توفير فرص العمل، واحتياجها إلى رأس مال منخفض نسبيًا لبدء النشاط فيها، وقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة والغير ماهرة، كما أن الدولة المصري تجني الكثير من الثمار خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الصناعات الحرفية والتراثية لا تحتاج لرأس مال كبير.

هشام الجاهل: اهتمام الدولة المصرية بقطاع الحرف اليدوية يشجع رواد الأعمال على الاستثمار

وأشار عضو مجلس النواب، هشام الجاهل، إلى أن اهتمام الدولة المصرية بقطاع الحرف اليديوية منذ السنوات الأخيرة مقارنة بالأعوام السابقة، يشجع رواد الأعمال على الاستثمار في هذه الصناعات الحرفية، مما سيُقلل من استيراد المنتجات من الخارج.

هذا ومن المنتظر أن يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية.