مصرع طالبتان وإصابة أخرين في أول أيام الدراسه بالبحيرة «صور»

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لقيت طالبتان مصرعهما، صباح اليوم السبت، جراء اصطدام سيارة نقل بهما أمام قرية البهي التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، أثناء ذهابهم للمعهد الإعدادي الأزهري، وإصابة طالبة اخرى بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

مصرع طالبان وإصابة أخرين في أول أيام الدراسه بالبحيرة

وكان قد اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوقوع حادث عبور مشاه بسيارة نقل بطريق النبيرة شبرا النونة، مما نتج عنه وفاة طفلتين وإصابة آخر أثناء ذهابهم للمدرسة.

المتوفين هما حنين عوض العيسوى، 13 عاما، اسراء مدحت عباس، 13 عاما، وتم ايداعهما ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود المركزي، بينما أصيبت جهاد اشرف محمد، 13 عاما، بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلها لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

بداية العام الدراسى الجديد بأسيوط وسط إجراءت إحترازية

وقام أولياء الأمور بمرافقة ابنائهم و توصيلهم إلى المدرسة ومن الملاحظ توافد أعداد كبيرة من الطلاب متجهين إلى مدارسهم على الرغم من جائحة كورونا مع الأخذ فى الإعتبار الإجراءات الإحترازية.

بداية العام الدراسى الجديد بأسيوط وسط إجراءت إحترازية

وقام موقع دوت الخليج برصد مجموعة من الآراء حول بداية الدراسة بالشكل التقليدى و عودة الحضور بالمدرسة طوال أيام الأسبوع : أتفق عدد كبير من أولياء الامور على أن الدراسة طوال أيام الأسبوع أفضل بكثير من النظام الهجين والتعليم الإلكتروني خاصة على الطفل وسير العملية التعليمية.

وقالت أحد الطالبات :" دلوقتى حلو والحمد لله أحسن بكتير ".

كما قال أحد أولياء الأمور :"لا كدا أحسن بكتير من التعليم الأون لاين ".

ومن ناحية أخرى قامت المدارس بكافة الاستعدادات والاجراءات اللازمة لبداية العام الدراسي مع مراعاة كافة الإجراءات الإحترازية لمحافظة على سلامة الطلاب و والمحافظة على سير العملية التعليمية بإنتظام .