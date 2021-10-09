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/655136/وزير-التموين-ومحافظ-الشرقية-يفتتحان-المكتب-النموذجي-لخدمات-وزارة-التموين-صور-وفيديو

11:42 ص - السبت 9 أكتوبر 2021

إفتتح الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، و الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المكتب النموذجي لخدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية بمدينة الزقازيق والذي يقدم خدمات « السجل التجاري والعلامات التجارية، خدمات جهاز حماية المستهلك، خدمات الدمغة والموازين، خدمات بطاقات التموين» من خلال 12 شباك لتقديم خدمات مميكنه ومتميزة، وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للإقتصاد وبما يخدم محاور إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 ، وتيسيراً على المواطنين في الحصول على الخدمات بسهولة ويسر.

تفقد وزير التموين ومحافظ الشرقية الخدمات التي يقدمها المكتب ، للوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة ، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد التوسع في إنشاء المكاتب النموذجية المميزة التي تقدم كافة خدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية ، بالإضافة إلى إستمرار تقديم الخدمات في مكاتب السجل التجاري وفروع جهاز حماية المستهلك وفروع الدمغة والموازين وذلك تيسيراً على المواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة العمل لتقدم خدمة أفضل .

أثنى محافظ الشرقية على حجم الجهد المبذول لإنشاء مثل هذه المكاتب النموذجية وما تقدمه من خدمات تساهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين والحصول على الخدمة بشكل أفضل ، مثمناً جهود وزارة التموين في تطوير كافة الخدمات الأخرى التي تقدم للمواطن.

ومن جانبها أوضحت الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين أن المركز تم تصميمه وفقا لأحدث التكنولوجيا لتيسير وتسهيل حصول المواطنين على كل خدمات وزارة التموين وأن المكتب النموذجى يتضمن ساحة انتظار للعملاء، كما يتضمن أجهزة حاسب آلى وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض وفاكس، لحصول المواطن على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى، وذلك فى إطار تسهيل وتحديث وميكنة كل الخدمات للمواطنين.

حضر الإفتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ، واللواء مهندس شريف باسيلي رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية.