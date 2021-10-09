/655138/اليوم-حفل-ختام-وتوزيع-جوائز-المهرجان-القومي-للمسرح-المصري

تختتم فعاليات الدورة الـ14 للمهرجان القومى للمسرح، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، مساء اليوم السبت، والذى بدأت فعالياته فى 27 سبتمبر، بمشاركة 33 عرضًا مسرحيًا.

دوت الخليج يرصد فعاليات حفل ختام المهرجان القومي المسرحي في دورته ال 14.

تكريم رواد نجوم المسرح المصري

وكُرم خلاله 10 نجوم من رواد المسرح المصرى فى مجالات مختلفة ما بين التمثيل والإخراج والتأليف والنقد، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وهم اسما الفنانين الراحلين سمير غانم، ودلال عبدالعزيز، واسم الفنان الراحل عبدالله غيث، بالإضافة إلى تكريم الفنان القدير أشرف عبدالغفور، والفنان الكبير فاروق فلوكس، والنجمة إلهام شاهين، والفنان القدير سامى مغاورى، والكاتب الكبير بهيج إسماعيل، والمخرج القدير إميل جرجس، والناقدة الكبيرة آمال بكير.

وتضمنت فعاليات الدورة الـ14 عددا من الفعاليات والندوات والمحاور الفكرية جلسات فكرية مكونة من 3 محاور فكرية وهى المسرح الشعرى من القصيدة العمودية إلى الشعر الحديث، وكذلك «نصوص المسرح الغنائى بين الرافد الأجنبى والأصول المصرية»، بالإضافة إلى «التراجيديا من الترجمة والاقتباس إلى التجربة المصرية»، وجلسة أخرى تضمنت محورين فكريين، هما الكوميديا (النص الكوميدى من المصدر الأجنبى إلى النص المصرى)، والميلودراما (من الغنائية إلى مسرح الدم والدموع)، بالإضافة إلى عدد من الندوات التكريمية وتوقيع كتب للمكرمين، من بينهم الفنانون، أشرف عبدالغفور، إلهام شاهين، سامى مغاورى، فاروق فلوكس، وعدد من الكتاب والنقاد.

عروض حفل ختام المهرجان القومي للمسرح المصري

وتضمنت العروض والفعاليات الأخيرة للمهرجان، عرض «جنة هنا» للمخرج محمد صابر، والذى عُرض بقاعة زكى طليمات مسرح الطليعة، من بطولة عبير الطوخى، هالة سرور، بالاشتراك مع الفنان محمد دياب، أشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان أحمد الناصر، تصميم تعبير حركى حسن شحاتة، ديكور وأزياء مى زهدى، من تأليف صفاء البيلى، وإخراج محمد صابر، وكذلك عرض «أنا اسمى أوسكار» للمخرج أحمد رجائى، على مسرح متروبول، بالإضافة إلى «إيزيس» إخراج كريمة بدير، على مسرح الجمهورية.

كما عُرض «ملحمة السويس» إخراج محمد زكى، على مسرح النهار، و«سالب واحد» للمخرج عبدالله صابر بالمعهد العالى للفنون المسرحية،، و«مسيرة فى الغابة» للمخرج فادى أحمد، على مسرح العرائس، بالإضافة إلى «قاع» على مسرح السلام، إخراج محمد مرسى، وكذلك «لا حقيقة عند بوابة راشومون» إخراج كريم شهدى، على مركز الإبداع بدار الأوبرا.