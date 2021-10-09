إنفوجراف.. أهداف استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - أطلق المستشار حمادة الصاوى النائب العام، اليوم السبت، استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمى، والتى جاءت كخطوة تاريخية علمية وعملية هى الأولى فى تاريخ النيابة العامة.





ويتناول الإنفوجراف التالى أهداف استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمى:-

وتحرص النيابة العامة فى تنفيذ الاستراتيجية على اتباع الأسلوب العلمى فى إدارة المشروعات، من خلال عقد دورات تدريبية للمعنيين بتنفيذها لشرح أهدافها وسياساتها، وكيفية وضع الخطط والبرامج التنفيذية لتحقيقها ومتابعتها والإشراف عليها، وقياس مؤشرات الأداء بها، وتعميم تلك المادة العلمية على جميع أعضاء النيابة العامة، كما ستضطلع كل جهة معنية بالتنفيذ بوضع الخطط التنفيذية الموقوتة لتحقيق الأهداف والسياسات الاستراتيجية ووضع برامج تشغيل يومية وأسبوعية وشهرية بعد اعتمادها من لجنة وضع الاستراتيجية.

وحددت النيابة العامة، مدى زمنيا لتنفيذ تلك الاستراتيجية أقصاه ثلاث سنوات، على أن تنفذ السياسات العامة والخطط والبرامج التنفيذية على مدار ثلاث مُدد زمنية تبدأ جميعها منذ إطلاق الاستراتيجية، وينتهى المدى القريب فيها بنهاية سبتمبر 2022، وينتهى المدى المتوسط بنهاية سبتمبر 2023، وينتهى المدى البعيد بنهاية سبتمبر 2024.