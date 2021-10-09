صور.. انتظام الدراسة فى كليات جامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، مجمع العلوم الإنسانية والمجمع الطبى وكلية الهندسة، للإطلاع على انتظام العملية التعليمية فى أول أيام العام الجامعى الجديد.





وتابع قنصوه، تطبيق الإجراءات الاحترازية من توفير الكواشف الحرارية وقياس درجة حرارة الطلاب، والتزامهم بارتداء الماسكات الطبية، فضلا عن مراعاة مسافات التباعد الاجتماعى الآمن داخل المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل. واستمع رئيس الجامعة، خلال جولته إلى آراء الطلاب الجدد والقدامى حول سير العملية التعليمية، مطالبا إياهم بضرورة التعاون فى تطبيق جميع الإجراءات الوقائية وتلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا حفاظا على صحتهم وسلامتهم. وأشار إلى تطبيق نظام الـ"green pass" للتأكد من حصول جميع منتسبى الجامعة على لقاح كورونا، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بضرورة الانتهاء من جميع التطعيمات. وشدد رئيس جامعة الإسكندرية، على عمداء ووكلاء الكليات بضرورة الاستعداد الجيد للعام الدراسى الجديد، والاطمئنان على تطبيق خطة الصيانة الشاملة لجميع المبانى والمعامل والأجهزة داخل كليات ومعاهد الجامعة.

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