مصر تفوز بجائزة شرفية من البنك الدولى حول حماية المنافسة

جدة - نرمين السيد - أعلن البنك الدولى وشبكة المنافسة الدولية، عن منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرى، جائزة شرفية عن قراراته التى اتخذها حول دعم سياسات المنافسة فى ظل أزمة فيروس كورونا، والحد من عمليات استغلال المستهلكين فى القطاع الطبى.





وذكر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أنه خلال الاحتفالية تم الإعلان عن فوز جهاز حماية المنافسة المصرى بالجائزة الشرفية فى المسابقة وموضوعها "دعم سياسات المنافسة فى الأزمات: الحد من استغلال المستهلك فى القطاع الطبى، مراجعة قواعد حماية المنافسة وتنفيذ المبادرات استجابة لأزمة فيروس كورونا"، وهى المسابقة التى تقدم لها العديد من دول العالم.

وذلك بشأن القرارات والمبادرات التى اتخذها الجهاز مع بداية أزمة فيروس كورونا فى القطاع الطبى بشكل عام ورفع وإزالة القيود على إنتاج المستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة انتشار الفيروس، وهو ما ساهم فى فتح الأسواق ودخول مستثمرين جدد وزيادة المنافسة، وبالتالى أدى إلى انخفاض الأسعار وعدم استغلال المستهلكين فى ظل الأزمة، ورفع الكفاءة الاقتصادية.

من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن القرارات والمبادرات التى أطلقها الجهاز منذ أزمة فيروس كورونا جاءت فى إطار استراتيجية الدولة المصرية وحكومتها ومجموعة الإجراءات والتدابير التى اتخذتها لمواجهة تداعيات تلك الأزمة وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطنى، وجاءت بالتعاون والتكامل بين كافة الوزارات والجهات المعنية بتنظيم الأسواق، حفاظًا على مكتسبات عملية الإصلاح الاقتصادى التى شهدتها مصر، وحماية لحقوق المستهلكين وعدم السماح لأية فئة باستغلال تلك الأزمة، ولتوفير السلع والخدمات بأسعارها الحقيقية.

كما أكد ممتاز على أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرى تلقى دعمًا غير مسبوق خلال السنوات الماضية، جاء مع إيمان القيادة السياسية وتأكيدها المستمر على مكافحة الممارسات الضارة بالمنافسة وخلق سوق تنافسى يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة، كما جاءت الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المتمثلة فى رؤية مصر 2030 لتؤكد على أن الاقتصاد المصرى اقتصاد تنافسى ومتنوع.

وتوجه ممتاز بالشكر لجميع العاملين بالجهاز من الإداريين وأعضاء الفرق الفنية الاقتصاديين والقانونيين، على ما يبذلونه من جهد كبير لدعم وتعزيز سياسات المنافسة ومراقبة الأسواق والقطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أن الجهاز لديه استراتيجية جديدة أكثر تطورًا تقوم على الإنفاذ الفعال لأحكام القانون والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر وتعزيز ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية، وذلك من أجل إرساء قواعد المنافسة وفتح الأسواق وضمان الحياد التنافسى، بما يضمن تنافسية الأسواق لصالح المواطنين والكيانات الاقتصادية ورفع كفاءة الاقتصاد القومى.