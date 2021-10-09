الريف المصرى تخصص 420 فدانا لزراعة دوار الشمس بمشروع الـ 1.5 مليون فدان

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، عن تخصيص مساحة 420 فدانا لزراعة محصول دوار الشمس، وذلك داخل المزرعة النموذجية التى تقوم حاليا الشركة بإنشائها على مساحة 2000 فدان وتنفيذها تحت إدارتها، ضمن أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان بمنطقة المغرة.





يأتى ذلك لما لمحصول دوار الشمس من أهمية استراتيجية وفوائد متعددة، كما يمكن زراعته على مياه تصل نسبة ملوحتها إلى 3 آلاف جزء بالمليون.

وأكد المهندس عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، ضرورة تنشيط وتكثيف زراعة دوار الشمس فى أراضى الشركة ومشروع المليون ونصف المليون فدان، ما من شأنه أن يساعد على سد الفجوة الكبيرة بين حجم المساحات المزروعة منه فى مصر وحجم الاستهلاك واحتياجات السوق المحلية من زيت الطعام المستخرج منه.

وأشار إلى أن مصر تستورد حتى الآن ما يقارب الـ 93 فى المائة من احتياجاتها من زيت الطعام، وهو الرقم الذى من شأنه أن يتضاءل كثيرا مع تكثيف زراعة هذا المحصول الاستراتيجى ذو العائد الاقتصادى والربحى المرتفع للمزارعين فى أراضى المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان.

ولفت عبدالوهاب إلى أن التوجه الذى تتبناه حاليا شركة تنمية الريف المصرى الجديد يأتى كذلك فى إطار التكامل بين خطط ونهج وتوجهات عمل شركة تنمية الريف المصرى الجديد ومشروع الـ 1.5 مليون فدان، وبين توجهات القيادة السياسية وجهود الدولة المصرية فى العمل على تشجيع زراعة المحاصيل والنباتات الزيتية، بهدف الحد من ارتفاع نسب الاستيراد مع استهداف توطين مثل هذه الزراعات والصناعات المكملة، ذات العوائد الإنتاجية والغذائية والاقتصادية المهمة.