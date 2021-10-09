تفاصيل استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - أطلق المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، صباح اليوم السبت، استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمى، والتى جاءت كخطوة تاريخية علمية وعملية هى الأولى فى تاريخ النيابة العامة.





وتهدف استراتيجية التحول الرقمى، إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحسين تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء النيابة، ودعم اتخاذ القرار بها، وتعزيز الثقة فيها، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، كل ذلك باستخدام تقنيات التحول الرقمى فى إطار رؤية مصر 2030. وأوضح المستشار حمادة الصاوى، خلال كلمته فى حفل إطلاق الاستراتيجية، أن أولى الخطوات الفعالة نحو التحول الرقمى كوسيلة للارتقاء هى الإلمام الصحيح بحقيقة مفهومه، لافتا إلى أن التحول الرقمى يبدأ باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى التعامل مع جميع البيانات والمعلومات ومعالجتها رقميا، لتتحول ثقافة المؤسسة، وتتغير هيئتها وآلية العمل بها كليا، من أجل الارتقاء بها، وتيسير وتحسين تقديم أعمالها وخدماتها، وسرعة إنجازها، ومكافحة مختلف صور الفساد، ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق الترابط الداخلى الشامل، علاوة على التكامل الفعال مع باقى الأجهزة والمؤسسات، كل ذلك لتأمين حياة كريمة للمجتمع المصرى.

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