وتفقد الرئيس السيسى، المنتجات المعروضة، كما تبادل الحديث مع العارضين من الشباب والسيدات وذوى الاحتياجات الخاصة، واستمع إلى المشكلات التى تواجههم وما يمكن تقديمه لهم لتذليل هذه العقبات وتطوير وتوسيع أعمالهم لتحقيق المزيد من النفاذ للأسواق المحلية والخارجية.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه يشارك فى المعرض هذا العام 1500 عارض محلى بالإضافة إلى أجنحة للمنتجات التراثية واليدوية من دول الإمارات والأردن والسودان وذلك فى إطار تعزيز التعاون والروابط المشتركة بين الشعوب وتشجيع التجارة البينية والتكامل الاقتصادى إقليميًا.
ويفتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارا من الرابعة عصر اليوم، حتى العاشرة مساء، بينما يفتح أبوابه بدءا من غد الأحد حتى 15 أكتوبر الجارى اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى العاشرة مساء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يفتتح الدورة الثالثة من معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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