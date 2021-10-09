الرئيس السيسي يفتتح الدورة الثالثة من معرض ”تراثنا للحرف اليدوية والتراثية”

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت الدورة الثالثة من معرض "تراثنا للحرف اليدوية والتراثية"،بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.، والذي يعد أكبر ملتقى للحرفيين والمبدعين ومصممي المنتجات اليدوية والتراثية.

وتفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،المنتجات المعروضة، كما تبادل الحديث مع العارضين من الشباب والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة ، واستمع إلى المشكلات التي تواجههم وما يمكن تقديمه لهم لتذليل هذه العقبات وتطوير وتوسيع أعمالهم لتحقيق المزيد من النفاذ للأسواق المحلية والخارجية .

وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إنه يشارك في المعرض هذا العام 1500 عارض محلي بالإضافة إلى أجنحة للمنتجات التراثية واليدوية من دول الإمارات والأردن والسودان وذلك في إطار تعزيز التعاون والروابط المشتركة بين الشعوب وتشجيع التجارة البينية والتكامل الاقتصادي إقليميًا.

ويشارك في معرض (تراثنا) - الذي ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويستمر حتى 15 أكتوبر الجاري - بنك القاهرة (الشريك الاستراتيجي للمعرض) و29 جهة تمثل وزارات الثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والسياحة والتعليم العالي، من خلال عدد من الجامعات المصرية التي تعرض المنتجات الفنية للمبدعين من الطلبة والطالبات الذين يتيح لهم المعرض الفرصة لتسويق منتجاتهم الفنية المتنوعة بالإضافة إلى مشروعات سيدات المجلس القومي للمرأة و ما تتميز به من منتجات راقية ومتميزة خاصة في الملابس والاكسسوارات والحلي.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارا من الرابعة عصر اليوم /السبت/ حتى العاشرة مساء، بينما يفتح أبوابه بدءا من غد /الأحد/ حتى 15 أكتوبر الجاري اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباحا إلى العاشرة مساء.