تعليقًا على افتتاح معرض «تراثنا».. هالة أبو السعد: الحرف والمنتجات اليدوية تحافظ على الهوية المصرية

/655134/تعليقا-على-افتتاح-معرض-تراثنا-هالة-أبو-السعد-الحرف-والمنتجات-اليدوية-تحافظ-على-الهوية-المصرية

ثمنت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمعرض تراثنا للحرف اليدوية اليوم ، مؤكدة أن الحرف اليدوية من أهم أدوات الحفاظ على الهوية المصرية والتراث الحضاري المصري.

الحرف اليدوية

وشددت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، على ضرورة زياد التسويق لهذه المنتجات اليدوية لتصديرها إلى الأسواق الخارجية عن طريق تحديد متطلبات الدول الآخري من هذه المنتجات، فضلا عن زيارة المعارض التجارية العالمية فى الدول التي لديها إقبال على الحرف والمنتجات اليدوية.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وطالبت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بضرورة وجود استراتيجية للحفاظ على الحرف اليدوية واستمراراها ، من خلال القانون رقم 152لسنة 2020، الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتكون تحت مظلة جهاز المشروعات لحماية هذه الحرف ودعم أصحابها والتسويق لها خارجيا.

هذا وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، كان قد أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح صباح اليوم معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية".

وتجدر الإشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب،رفع الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافقة 17 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك عقب موافقة المجلس في المجموع على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب، بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وإحالته إلى مجلس الدولة.