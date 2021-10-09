بالصور.. رزاق سيسية يصل القاهرة استعداداً للإنضمام لتدريبات الزمالك

/655135/بالصور-رزاق-سيسية-يصل-القاهرة-استعدادا-للإنضمام-لتدريبات-الزمالك

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يخضع الإيفواري رزاق سيسية لفحوصات طبية تحت إشراف رئيس الجهاز الطبي للفريق، محمد أسامة خلال الساعات المقبلة للوقوف على حالته بعد خضوعه من قبل لعملية جراحية في الركبة.

الجدير بالذكر أن الزمالك قام بقيد رزاق سيسيه في قائمته المحلية استعدادًا للموسم الجديد، بعد انتهاء إعارته لنادي الاتحاد السكندري بنهاية الموسم الماضي.

تدريبات الزمالك

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم السبت في الخامسة مساءً على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لخوض لقاء توسكر الكيني المقرر له يوم ١٦ أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق خاض مباراة ودية مساء اليوم الجمعة أمام فريق الاتحاد الليبي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.

مباراة الزمالك القادمة

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين

الاتحاد الدولي لكرة القدم

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم وافق على تسلم الزمالك للبطاقة الدولية للاعب من قبل نظيره المغربي بعد انتهاء إعارة أوناجم للوداد المغربي.

وسبق وحصل الزمالك على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لقيد محمد أوناجم في قائمة الفريق الموسم الجديد بعد عودته من الإعارة .