/655140/عبد-العزيز-المختار-مقدم-برنامج-سبعة-على-سبعة-نسعى-لتشكيل-وعي-المشاهدين-عبر-عمل-إعلامي-مميز

احتفلت اسرة وصُناع برنامج سبعة على سبعة المذاع على قناة الفجيرة الاماراتية وسط أجواء من الفرح بوصول حلقات البرنامج الى 1000 حلقة.

دوت الخليج يرصد احتفال اسرة برنامج سبعة على سبعة بالحلقة الألف

برنامج سبعةعلى سبعة

وكان البرنامج والذي يقدمه المذيع المتميز عبد العزيز المختار و محمد خالد قد انطلق في عام 2017 من خلال فقرات تهتم بالجانب المحلي وذلك بتغطية الاخبار في اماراة الفجيرة وفي الدولة على وجه العموم، والاهتمام بالمجالات الثقافية والاجتماعية وتوجيه وتوعية الشباب، علاوة على استضافة ضيوف من خارج الامارات.

قناة الفجيرة الاماراتية

وحظي البرنامج بنسبة مشاهدة عالية وهو يصنف من اكثر البرامج انتشارًا داخل الامارات وذلك بسبب استمراريته لأربع سنوات هذا بالاضافة إلى المضمون الراقي والذي يعكس توجه القناة نحو الارتقاء بالبرنامج وتقديم الافضل للمشاهدين.

وأكد مقدم البرنامج عبد العزيز المختار أن نجاح برنامج سبعة على سبعة في الوصول إلى الحلقة رقم 1000 وضع على عاتقهم كفريق عمل مهمة تعزيز وتطوير العمل مشيرا إلى أن البرنامج يهدف الى مواصلة الاهتمام بالاخبار التي تخص المجتمع، والمنوعات الثقافية التي تثري ذائقة المشاهدين وتشكل وعيهم.