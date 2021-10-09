/655143/مواطن-التراث-والمعاصرة-مرتكزات-جناح-مصر-في-إكسبو-2020-دبي

تجلى دور مصر الرائد كعادتها من خلال تقديم رؤيتها المستقبلية والتاريخية، بالجناح الخاص بها بمعرض "إكسبو 2020 دبي"، الذي انطلق مطلع أكتوبر الجاري ، بمشاركة 193 دولة من مختلف أنحاء العالم، ما جذب أنظار 50 ألف زائر، الذين أشادوا بحضارة مصر، لاسيما المحتوى الخاص بعرض التابوت الأثري، الذي يجسد حضارة أم الدنيا العريقة، فضلاً عن التطورات التي تشهدها مصر في كافة ميادين الحياة، أبرزها المدن الذكية والمشروعات القومية، بواسطة شاشات تفاعلية على أعلى مستوى من التقنيات.

وأهتم الجناح-الذي تبلغ مساحته 3000 متر مربع- مع بدء الفعاليات، التي ستقام داخل الجناح والتي ستتضمن ندوات وحلقات نقاشية ومؤتمرات، بأن يحافظ على استعراض تاريخ مصر، الماضي والحاضر والمستقبل.

محتويات الجناح

وصمم الجناح المهندس المعماري، حازم حمادة، ويمتد على مساحة ألف متر مربع، وفقًا للموقع الرسمي للجناح، ويزين الجناح من الخارج نقوشًا فرعونية، و صورة مجسمة للملك الذهبي توت عنخ آمون، ويتكون من 3 طوابق ويشكل المدخل الرئيسي للجناح بوابة ثلاثية الأضلاع تحاكي تصميم الأهرامات، كما يزين الجناح تابوتًا فرعونيًا أثريًا للكاهن بسماتيك، ويحظى بإقبال كبير من زوار المعرض.

ويتميز الجناح أيضًا بعرض الجناح قصة مصر وتاريخها بكافة مراحله من الماضي إلى الحاضر والمستقبل، عبر شاشات عرض ذكية تقدم حكاية مشوقة للزائرين، كما يحتضن الجناح معرضًا خاصًا للنسخ الأثرية والحرف المصرية القديمة، ويتضمن كذلك جزءًا يحكي عن المشروعات العملاقة في مصر مثل قناة السويس والمدن الذكية، بجانب جزء للتعريف بالمقاصد السياحية المصرية، وفقًا لموقع الجناح الرسمي، كما للزائرين نصيب للشراء الهدايا التذكارية المصرية والفرعونية التي صنعت في مصر، لتباع في الجناح، من خلال بزارها الخاص.

وهناك تابوت مصري سيصل لعرضه بالجناح المصري في إكسبو خلال أيام، وهو عبارة عن تابوت خشبي، يرجع تاريخه إلى 2600 عام، ويعود إلى العصور المتأخرة للأسرة الـ26، ويعكس رسالة القيم المصرية القديمة.

الجناح له هوية واضحة بدوره أوضح رئيس التمثيل التجاري، والمفوض العام للمشاركة المصرية في المعرض، الدكتور أحمد مغاوري، أن "الجناح المصري له هوية واضحة، وخصوصية شديدة في تعريف هوية مصر بشكل دقيق وملحوظ ومبهر في نفس الوقت، فمصر أقدم وأهم حضارات الكون، ولها تاريخ عريق، وحاضر مشرف، ومستقبل مبهر، ويجتمع الثلاثة في الجناح المصري".

وأردف في تصريحات صحفيه له، أن "مصر ستعرض مفردات كثيرة خاصة بها، كالشأن الاجتماعي، والديني، والاقتصادي، والسياحي، والمرأة، والشباب، والرياضة، والثقافة، وذوي الهمم، والصحة، والتعليم".

وافتتحت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، الثلاثاء المنصرم، الجناح المصري بإكسبو 2020 دبي والمقام على مساحة عرض 3 آلاف متر مربع وتستمر فعالياته على مدار الستة أشهر المقبلة.

وقالت "جامع"، إن الجناح المصري يعد أحد أهم الأجنحة المشاركة بالإكسبو حيث يقع في منطقة الفرص بجوار جناح دولة الإمارات العربية المتحدة وهو ما يعكس العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيرةً إلى أن المشاركة المتميزة للدولة المصرية تعكس حرص مصر على إنجاح هذه الدورة والتي تعقد لأول مرة في دولة عربية.

وأطلقت الإمارات، في إمارة دبي معرض "إكسبو 2020" الضخم، وهو الحدث العالمي الأكبر منذ تفشي الوباء والأول من نوعه بالشرق الأوسط، وبدأ معرض إكسبو 2020 دبي استقبال الزوار اليوم الجمعة، ومن المتوقع استقبال قرابة 25 مليون زائر خلال الحدث الذي يستمر 6 أشهر. ويشار أن المعرض العالمي الأول، أقيم في لندن في عام 1851 في كريستال بالاس الذي بني خصيصا لهذا الغرض. وفي باريس، كشف معرض 1889 عن برج إيفل.