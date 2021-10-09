/655144/رئيس-جامعة-الأزهر-يصدر-قرارات-مهمة-للتيسير-على-الطلاب

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، عدة قرارات، للتيسير على الطلاب، تضمنت، سرعة الإعلان عن الأسماء المقبولة بالمدن الجامعية مساء اليوم لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسكينهم بعد التحقق من حصولهم على التطعيم، توجيه الدعوة لمسئولي بنكي: مصر، والأهلي المصري؛ لبحث سبب عدم تفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني بالكامل.

دوت الخليج

رئيس جامعة الأزهر يصدر قرارات مهمة للتيسير على الطلاب

و قرر رئيس الجامعة تشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري؛ للوقوف على سبب تأخر إعلان نتيجة التنسيق لبعض الطلاب، وتحويل المتسبب للتحقيق العاجل، وتكليف رئيس الإدارة المركزية للمدن ومديري المدن الجامعية وشئون التعليم بسرعة الانتهاء من مراجعة الكشوف بصورة نهائية.

رئيس جامعة الأزهر يكلف نواب الفروع متابعة سرعة تسكين الطلاب والطالبات

وقرر رئيس جامعة الأزهر، تكليف نواب الفروع لمتابعة سرعة تسكين الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية، إضافة إلى عقد لقاء مفتوح مع الطلاب في المدن؛ للوقوف على المشاكل ومحاولة حلها، وتلقي المقترحات، والرد على الاستفسارات ومتابعة ما تبقى من صيانة حتى تعمل المدينة بكامل طاقتها.

وقرر تكليف رعاية الشباب بالكليات بالتواصل مع الطلاب غير المقتدرين؛ لتقوم الجامعة بسداد رسوم الدراسة عنهم من خلال صندوق التكافل الطلابي.