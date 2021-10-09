/655145/بعد-قليل-نظر-الاستئناف-المقدم-من-فتاة-التيك-توك-ريناد-عماد

تعقد محكمة مستأنف جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، جلسة لنظر الاستئناف المقدم من فتاة التيك توك ريناد عماد على حكم حبسها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الحكم على فتاة التيك توك ريناد عماد

قدرها 20 ألف جنيه

والجدير بالذكر، كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قررت إخلاء سبيل فتاة التيك توك منة الله عماد وشهرتها ريناد عماد بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، ما لم تكن محبوسة على ذمة قضايا أخرى.

مواقع التواصل الاجتماعي

وتابعت التحقيقات أن المتهمة ريناد عماد طالبة جامعية مقيمة بدائرة قسم شرطة القطامية ودائمة التنقل بين بعض الشقق المفروشة بنطاق محافظة القاهرة، خشية ضبطها عقب تداول مقاطع الفيديو الخاصة بها وانتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنها تركت محافظة القاهرة واختبأت في محافظة الجيزة.

وخلال التحقيقات، أقرت ريناد عماد بمزاولة نشاط مؤثم قانونًا بالتحريض على الفسق والفجور بغرض تحقيق مكاسب مادية، وتم ضبط ريناد عماد بدائرة قسم شرطة الدقي في أثناء اختبائها بإحدى الشقق وقررت النيابة العامة التحفظ على المضبوطات وحبس المتهمة على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة أخلت سبيل ريناد في التحقيقات التي أجريت معها على ذمة القضية.