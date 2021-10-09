/655147/إنتظام-سير-العملية-التعليمية-بالمدارس-والمعاهد-الازهرية-بعدد-٩٣٧-مدرسة-بالبحيرة-فيديو

أكد اللواء هشام امنه محافظ البحيرة على إنتظام سير العمليه التعليميه داخل ٩٣٧ مدرسة بالإضافة إلى المعاهد الازهرية بدات الدراسة بها اليوم وسط اجراءات احترازية مكثفة وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كما تشهد باقي مدارس المحافظة إنطلاق الدراسة بها غدا الأحد ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

مؤكدا على الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد وتشكيل غرف عمليات للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية ونظافة المدارس وتفعيل قرارات مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم فى هذا الشأن.

حيث انطلقت الدراسه صباح اليوم السبت ٩/ ١٠ /٢٠٢١ بمدارس البحيرة وانتظم الطلاب والطالبات بمختلف المراحل الدراسية داخل ٩٣٧ مدرسة تعمل يوم السبت موزعة على جميع الادارات التعليمية حيث انطلقت الدراسة اليوم داخل ٥١٠ مدرسة ابتدائى و٣٣٨ مدرسة اعدادى و١١ مدرسة ثانوى و٧٨ مدرسة ثانوى فنى ( صناعى _ تجارى _ زراعى ) ومن المقرر ان تستكمل الدراسة غدا الأحد كليا بجميع مدارس المحافظة بكافة مراحلها الدراسية ونوعياتها المختلفة مقيدا بها عدد ١٥٩٥٠٧٧ ( مليون وخمسمائة خمس وتسعين الف وسبع وسبعين طالب وطالبة ).

إنتظام سير العملية التعليمية بالمدارس والمعاهد الازهرية بعدد ٩٣٧ مدرسة بالبحيرة

هذا وقد استهلت جميع المدارس اليوم يومها الدراسى الأول بتحية العلم وترديد النشيد الوطنى وكلمة فى طابور الصباح للترحيب بالطلاب الجدد وأخرى عن ذكرى حرب أكتوبر المجيدة كما تضمنت اول حصة دراسية عن معركة العبور فى حرب اكتوبر وتعريف الطلاب بالرموز والنماذج المشرفة من أبناء قواتنا المسلحة الذين قدموا أرواحهم فداءا للوطن

بالإضافة إلى توعية الطلاب والتلاميذ بمخاطر فيروس كورونا وطرق الوقاية منه بالاهتمام بالنظافة وغسل الايدى التباعد الاجتماعى والبعد عن التجمعات وضرورة ارتداء الكمامات الطبية مع تطبيق قواعد الحضور والغياب على الطلاب والمعلمين

هذا وقد أشار محافظ البحيرة انه تم خلال الفترة الماضية عقد اجتماعات وتكثيف الحملات للتأكد من جاهزية واستعداد المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد تم خلالها التأكيد على مسؤلى مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية بإستمرار المرور الدوري على المدارس للوقوف على مدى إستعدادها والتأكيد على إنتهاء جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بالمدارس من نوافذ ودورات مياة وكهرباء وأسوار وبوابات والتأكد من جاهزية المباني الجديدة إنتهاء كافة أعمال الصيانة اللازمة مع إتخاذ الإجراءات الإحترازية والتعقيم التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب وكذا إزالة أي إشغالات بجوار المدارس

ومراجعة أسلاك وأعمدة الإنارة، مع التأكيد على تواجد الزائرات الصحيات بالمدارس مع بداية العام الدراسي، ومتابعة الإلتزام بحضور الطلبة والتلاميذ وهيئة التدريس طابور الصباح وتحية العلم وتحقيق الإنضباط الإداري بالمدارس والإلتزام بمواعيد الحضور والإنصراف الرسمية .

وكذا الإلتزام بتوزيع الكتاب المدرسي على الطلاب منذ اللحظة الأولى لبداية الدراسة .

وصرح أ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن المديرية قد أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب بمدارس البحيرة والتعامل مع أية مشكلة طارئة من خلال انعقاد دائم لغرفة العمليات المركزية بالمديرية والتى تم ربطها بغرف عمليات فرعية مماثلة بكل إدارة تعليمية والتأكد من تطبيق كافة الضوابط الواردة فى الكتاب الدورى للوزارة وتم التأكد من سلامة بوابات التعقيم بالمدارس حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة ومراجعة دورات المياه واسلاك الكهرباء وبلاعات الصرف والنوافذ و الشبابيك والأثاث والمقاعد والتأكيد على نظافة المدارس من الداخل والخارج وكذا الانتهاء من طلاء ودهان الأسوار وتجديد الاعلام وتقليم الأشجار وتهذيبها

كما صرح وكيل الوزارة انه قد تم إضافة عدد ٤٠ مدرسة جديدة ودخولها الخدمة هذا العام الدراسى الجديد فى مختلف المراحل الدراسية لتقليل كثافة الفصول وتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب