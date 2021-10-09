/655148/أهلي٢٠٠٥-يواجه-الشرقية-للدخان-اليوم-في-افتتاح-بطولة-الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ اليوم السبت، مع ضيفه الشرقية للدخان، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الأولى من بطولة الجمهورية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فريق أهلي 2005 بقيادة مديره الفني شريف عبدالفضيل يشارك في بطولة الجمهورية للمرة الأولى، حيث سبق له المشاركة في بطولة منطقة القاهرة فقط ، لذلك يسعى لتحقيق الفوز في أولى مبارياته ببطولة الجمهورية؛ ليبدأ المنافسة مبكرًا على تحقيق اللقب.

وخاض فريق ٢٠٠٥ بالأهلي سلسلة مباريات ودية خلال فترة الإعداد، بهدف تجهيز اللاعبين بشكل قوي، قبل الدخول في المنافسات الرسمية لبطولة الجمهورية، حيث فاز على النصر للتصدير بنتيجة ١٢ - صفر، وعلى سيراميكا كليوباترا ٣ - صفر، وتعادل مع النجوم سلبيًا، ثم فاز على دجلة ٢ - ١، وأخيراً على مصر للمقاصة ٢ - صفر.

وأكد إسحق أول المدرب العام لـ«أهلي ٢٠٠٥» أن المباريات الودية أفادت الفريق بشكل كبير، حيث نجح خلالها الجهاز الفني في تجربة جميع اللاعبين، ومنحهم أكثر من فرصة، لكي يثبت كل منهم جدارته بالتواجد في التشكيل الأساسي، مشيرًا إلى أن جميع لاعبي الفريق على أتم استعداد لمباريات الدوري، وعازمون على التتويج باللقب.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كل من شريف عبدالفضيل مديراً فنياً، وإسحق أول مدرباً مساعداً وبهاء جمال مدرباً لحراس المرمى وعبد الله سمير مخطط أحمال وعلاء مأمون طبيب الفريق وعماد عبد الهادي إداري الفريق وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.