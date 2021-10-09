«حادث مروع».. إصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

/655150/حادث-مروع-إصابة 14-شخصا-في-انقلاب-سيارة-ميكروباص-في-البحيرة

شهد مركز وادى النطرون بالبحيرة، إصابة 14شخصًا بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى وادي النطرون.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 14شخصًا في انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

تفاصيل الحادث

تعود تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، إشارة بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص أتضح وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، عند الكيلو 149 اتجاه الإسكندرية، ما أسفر عنه إصابة 14 شخصا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلي مستشفى وادي النطرون لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق أخر اليوم شهد الكيلو 130 بالطريق الصحراوي، القاهرة – الأسكندرية، اتجاه القاهرة بدائرة مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، إصابة 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إشارة من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث علي الطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادي النطرون وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وبالفحص أتضح وقوع تصادم بين سيارتين ملاكي باتجاه القاهرة بالكيلو 130 مماأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي وادي النطرون المركزي لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين:-

هالة حسنى حسن، ٤ سنوات.

هيام عصام ذكى، 30 عامًا.

حسنى احمد حسن، 30 عامًا.

شيماء عبد الله علد اللطيف، 39 عامًا.

حسام فاروق جابر، ٤٦ عامًا.

اثر حسام فاروق، 4 سنوات.

آسيا حسام فاروق، ٥ سنوات.

أسامة حسن أحمد، ٢٤ عامًا.

وجارى عمل الاسعافات الاولية والفحوصات اللازمة، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.