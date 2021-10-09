انتخابات النقابة العامة للأطباء.. تقدم قائمة «المستقبل»

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نستمر معكم فى رصد كافة التفاصيل المتعلقة بنتائج انتخابات النقابة العام للأطباء التى جرت بها، أمس، انتخابات التجديد النصفي.

دوت الخليج

تقدم قائمة المستقبل فى انتخابات النقابة العامة للأطباء

ووفقًا لما أكدت عليه المؤشرات الأولية فإن هناك تقدم ملحوظ فى النتائج لقائمة المستقبل، وذلك بما يقرب 10 مقاعد من أصل 12 مقعد آخرين.

كانت انتخابات النقابة العامة للأطباء قد أجريت يوم الجمعة الماضي، وسط تنافس شرس بين 4 قوائم مختلفة.

دوت الخليج يرصد المؤشرات الأولية لانتخابات نقابة الأطباء

ووفقًا لما رصده دوت الخليج، فإن المؤشرات الأولية تؤكد تقدم قائمة «المستقبل» بحوالي 3 مقاعد فوق سن الـ 15، وعلى رأسهم الدكتور أحمد حسين.

كما أكدت مصادر أن القائمة قد حققت نتائج إيجابية أيضًا على المقاعد فوق السن، والتى يتصدرها الدكتور أحمد علي، والدكتور خالد أمين زارع.

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هذا ومن المنتظر أن تعلن اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، النتائج النهائية لعمليات فرز الأصوات، والفائزين بعضوية مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، خلال مؤتمر صحفى غدا الأحد، 10 أكتوبر 2021.