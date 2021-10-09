سهير رمزي تكشف أسباب خلعها الحجاب: «صعب في أكل عيشي»

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كشفت الفنانة القديرة سهير رمزي أسباب خلعها الحجاب، بعد مرور 20 عامًا على ارتداه، مشيرة إلى أنها لم تضع حسبانًا للناس بل للذي خلقها.

دوت الخليج يكشف أسباب خلع الفنانة القديرة سهير رمزي الحجاب.

التمثيل كلمة السر وراء خلع سهير رمزي الحجاب

قالت سهير رمزي خلال استضافتها ببرنامج «السيرة» الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني: "هو ربنا طالب مني إني أغطي فأنا متغطية، بس الغطا اللي كنت متغطياه كان صعب في شغلي وأكل عيشي.. وقعدت 20 سنة ومشتغلتش قعدت خالص وقررت العودة للتمثيل بالحجاب، لكن كلما عُرض عليا عمل كنت أرى أشياء تتطلب ضرورة تقديمها بدون حجاب".

سهير رمزي تؤمن بالاحتشام وليس الحجاب

وتابعت: "قعدت مع نفسي وقولت ليه كده يا سهير.. ما يا أبيض يا أسود حجاب أو لا، أنتي حجابك في قلبك ونيتك واللي هيحاسبك مش الناس.. مضعفتش لكن منطقت المسألة بقناعاتي وقولت أني في سن معين مهم الاحتشام اللي أنا فيه، مش مهم قوي حكاية الشعر".

وأضافت سهير: "خلعته بعد 20 سنة لأنه زمان في عز مجدي وفي عز شهرتي كان ممكن يتبصلي قوي.. لكن دلوقتي أنا متجوزة وست عادية مش صغيرة، فخلاص المسألة مش الإيشارب.. هو التزام وبحترمه جدًا، الله أعلم ممكن أصحى الصبح احط الحجاب تاني كل شئ ممكن".

سهير رمزي تجهض أطفالها بسبب حبها لوالدتها ومسيرتها الفنية

واعترفت سهير رمزى، خلال الحلقة، بأنها ليس لديها أولاد حتى الآن؛ بسبب الإجهاض، فكلما حملت فى طفل أجهضته، وذلك لأنها لم تكن ترغب فى أن تتعلق بأى شخص غير أمها الفنانة درية أحمد، لكنها نادمة على هذا القرار.

وقالت سهير رمزى: "أجهضت فى أول جوازة مرتين وطلقنى.. والجوازة الثانية أجهضت وزعل منى، ورفضت أخلف عشان محبش حد زى أمى".

: "كنت بجهض ومعرفش إنه حرام، وعوضت ده فى القطط"، لافتة إلى أنها تنادى القطط وزوجها بنفس الاسم: بقول للقطط "لولو" ولجوزى "لولو".