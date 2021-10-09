/655153/ألفت-المزلاوي-قانون-العمل-الجديد-يؤكد-حرص-الدولة-على-حل-مشاكل-العمالة-غيرالمنتظمة

قالت النائبة ألفت المزلاوي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن ملف العمالة غير المنتظمة على رأس أولويات القيادة السياسية، لافتة إلى أنهم يمثلون شريحة كبيرة من الأيدي العاملة المصرية، مؤكدة على أن الإهتمام البالغ بهذا الملف دأبت الدولة المصرية علي تقنين أوضاعهم من خلال وضع قانون عام للعمل.

قانون العمل الجديد

وأشارت النائبة ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج ، إلى أن القانون يشرع في شئون عديدة من بينها ملف العمالة غير المنتظمة ، مع التزكيز علي اللحظات الاستثنائية والحرجة كالاعانات النقدية في أوقات الأزمات الاقتصادية أو توقف الأعمال وتفشي الأوبئة، لافتة إلى المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي، إضافة إلى طرح برامج الحماية الاجتماعية، والذي كلف الدولة عدة مليارات منح عاجلة للعاطلين عن العمل والعمالة غير المنتظمه التي تضررت جراء تفشي الوباء.

العمالة غير المنتظمة

وأكدت ألفت المزلاوي، عضو مجلس النواب، علي أن لجنة القوي العاملة بالبرلمان المصري من أهم اللجان بالمجلس، وذلك لاهتمامها بقطاع بالغ الاهمية يجب متابعته ودعمه وتهيئته، من خلال قطاع العاملين بالجهاز الاداري للدولة أو القطاع الخاص والعلاقة بين العامل وصاحب العمل ومواجهة الفصل التعسفي وإلغاء استمارة ٦ التي أساء صاحب العمل استخدامها مع العاملين في منشأته، وثم النظر بتركيز بالغ لأحوال العمالة غير المنتظمة وإلحاق العمالة بالخارج وحماية حقوقهم ومتابعة شئونهم فكرامة المصري مصانة سواء في مصر أو خارجها.

وأشارت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، أن مشروع قانون العمل الجديد بمثابة إنجاز مثمر في حياة القوي العاملة المصرية يراعي أحوالهم ويضمن حياة كريمة لأسرهم ويحيطهم بمظلة تأمين صحي شامل، وينتصر لقضاياهم وتنقذ حياتهم وتراجع دخلهم أوقات الأزمات وتفشي الأوبئه، مشيرة إلي أن من ضمن الأسباب المهمة، التي تجعلنا نتفاءل بإخراج قانون للعمل به قدر كبير من التماسك يشمل كل تفصيلة في حياة العمال هو وجود النائبة سولاف درويش وكيلا للجنة القوي العاملة فهي إلي جانب سيرتها الطويلة في الدفاع عن حقوق العمال ومطالبتها بتحقيق حياة كريمة لهم ، تأتي علي رأس الذين شاركوا وساهموا في صياغة نصوص القانون الجديد.

وأوضحت عضو مجلس النواب ألفت المزلاوي، أن الفريق المشكل للجنة القوي العاملة هو فريق متخصص وله رؤيته المتكاملة وأدواته في الصياغة والدقة في الوصف وهو ما يشجع علي انجاز العديد من القوانين والتشريعات الجادة التي تخص عمال مصر تترجم الاهتمام البارز للقياده السياسية والتي يعبر عنها بشكل متواصل الرئيس في كافة لقاءته فالعامل في وجهة نظر الرئيس هو العمود الفقري للصناعة وإقامة المشروعات وإحداث التنمية.