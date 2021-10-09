/655155/محافظ-البحيرة-ومدير-الأمن-يقومون-بوضع-إكليلا-من-الزهور-على-النصب-التذكاري-للجندي-المجهول

قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة واللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة والعميد أح أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة ، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول بإستاد دمنهور الرياضي ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

يأتى ذلك فى إطار إحتفالات محافظة البحيرة بالذكرى الثامنة والأربعون لإنتصارات أكتوبر المجيدة ، حيث قام الحضور بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء قواتنا المسلحة الباسلة ممن ضحوا بأرواحهم فداءً لمصرنا الغالية ودفاعاً عن أمن وسلامة وإستقرار الوطن.

محافظ البحيرة ومدير الأمن يقومون بوضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

وقد بدأت المراسم بعزف الموسيقى العسكرية وسلام الشهيد ووضع إكليل الزهور على النصب التذكاري .

هذا وقد قام اللواء هشام آمنة بتقديم التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية ولجيش مصر وشعبها العظيم بإنتصارات أكتوبر المجيدة ، مؤكداً على الدور الكبير لقواتنا المسلحة الباسلة مصنع الرجال عبر تاريخ مشرف وكبير من البطولات والتضحيات بأرواح خيرة أبنائها من أجل هدفها السامي والنبيل بالدفاع عن أمن وسلامة ومقدرات الوطن .

مشيراً إلى أن النصر والعبور كان نقطة تحول وإنطلاقة جديدة لازلنا نجني ثماره حتى الآن بعبور جديد نحو آفاق مستقبل مشرق وواعد بسواعد المصريين بالبناء والتنمية والمشروعات العملاقة الجاري تنفيذها نحو عبور إقتصادي وتنموى، بجميع ربوع مصرنا الغالية والتى ستظل شاهداً على تلك التضحيات ودماء الشهداء التى روت أرضها الغالية لتثمر أمناً وإستقراراً لجميع أبناء الوطن .

كما قدم المحافظ التحية لجميع الشهداء وأبطال القوات المسلحة داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأمنها وإستقرارها تحت القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس .

حضر المراسم، الدكتوره نهال بلبع نائب المحافظ والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام المساعد وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .