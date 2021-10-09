إنفوجراف.. استعدادات المرور للعام الدراسى الجديد

جدة - نرمين السيد - ويتناول الإنفوجراف التالى استعدادات المرور للعام الدراسى الجديد:- ودعمت إدارة المرور المحاور والشوارع الرئيسية بلافتات للتنبيه بعدم الانتظار الخاطئ، وإعداد الحملات اللازمة على سيارات السرفيس، ومنع الانتظار الخاطئ والقضاء على ظاهرة تقطيع خط السير وزيادة التعريفة المقررة.

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