صور.. خالد عبدالغفار يطمئن على تنفيذ الإجراءات الاحترازية بجامعة عين شمس

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، صباح اليوم السبت، جامعة عين شمس، يرافقه الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى.





فى بداية الزيارة، أدى الوزير، تحية العلم وسط قيادات الجامعات والطلاب، وتبادل معهم حديث أبوى واطمأن على استعدادهم لبدء العام الدراسى الجديد، مشيرًا إلى أهمية حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطعيم جميع منتسبى الجامعات والمعاهد حفاظا على سلامة وصحة الجميع، ومتابعة دورية وتفصيلية من رئيس الوزراء لهذا الملف، والتعاون والتنسيق الكامل واليومى مع وزارة الصحة والسكان.

واطمأن عبدالغفار، على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل مبانى الجامعة وقاعاتها الدراسية، ومتابعة دخول الطلاب للجامعة بشكل منظم.

وأكد الوزير، أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، والامتثال الكامل لما يصدر من توجيهات فى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص الوزارة على إتمام العملية التعليمية والبحثية والتدريبية على الوجه الأكمل، والحفاظ على حياة جميع أطراف المنظومة الأكاديمية، ونجاح العام الدراسى على جميع المستويات.

كما أكد انتهاء جميع الجامعات من استكمال تجهيز منشآتها الجامعية لاستقبال الطلاب، مع التأكيد على سرعة الإعلان عن الجداول الدراسية، والانتهاء من تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، واتخاذ ما يلزم من معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

وأشار الوزير، إلى ضرورة تحقيق الانضباط فى العملية التعليمية، وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة، ضمانًا لحُسن سير العملية التعليمية.

وأكد استعداد الجامعات بخطط تنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، لدورها الهام فى اكتشاف وصقل المواهب والقدرات التى يملكها الطلاب، وإمداد مختلف المجالات الرياضية والعلمية والفنية فى مصر بالأبطال والمبدعين والموهوبين منهم، مشيرًا إلى أهمية عقد الندوات التثقيفية، وتنمية الوعى القومى لدى الطلاب، وتنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة فى مختلف القطاعات.

كما أشار عبدالغفار، إلى استكمال تنفيذ خطة الوزارة للتحول الرقمى داخل الجامعات تنفيذًا لرؤية مصر 2030 لبناء مصر الرقمية، من خلال رفع كفاءة البنية المعلوماتية بالجامعات، وميكنة الاختبارات الإلكترونية، والمستشفيات الجامعية، والتوسع فى إنشاء المنصات التعليمية الإلكترونية، التى تعتمد على التعليم عن بُعد، والتى أثبتت جدارتها أثناء جائحة كورونا.

ومن ناحية أخرى، زار وزير التعليم العالى، مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا داخل الجامعة، مشيدًا بانتظام العمل، وإقبال أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب على أخذ اللقاح، وهو ما يعكس مقدار الوعى لديهم، وحرصهم على إنجاح العام الدراسى الجديد، وانتظام سير العملية التعليمية، حيث تم تطعيم حوالى مليون من منتسبى الجامعات والمعاهد، ووصل معدل جرعات التطعيم فى اليوم حوالى 48 ألف جرعة، وتم تطعيم حوالى 90 ٪؜ من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

جدير بالذكر أن الجامعات المصرية بدأت العام الدراسى الجديد باحتفالاتها بإحياء الذكرى 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بتنظيم عدد من الأنشطة الثقافية، والفنية، والرياضية المختلفة، لتنمية الوعى القومى لدى الطلاب، وتعريفهم بأهمية نصر أكتوبر، والتضحيات التى قدمها رجال القوات المسلحة، ومساندة الشعب المصرى لجيشه فى تحقيقه هذا النصر العظيم.